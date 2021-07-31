美國「有線電視新聞網」（CNN）30日報導，多名專家指出，雖然華盛頓和北京政府已數度宣稱不希望雙方競爭惡化為武裝衝突，但卻沒有進一步的公開會談、加強信心建立措施（CBMs）等實際作為，擔憂恐難以阻止狀況惡化。

報導指出，美國與中國大陸關係近年持續緊張，且自去年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來迅速惡化，甚至出現大陸駐休士頓領事館和美國駐成都領事館先後遭強制關閉的嚴重外交衝突；外界擔憂在這種情況下，若台灣或南海發生突發事件，軍事對峙恐迅速升級為武裝衝突，對雙方造成不可預測的後果。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月25日至26日才訪問大陸天津，並強調雖然華盛頓歡迎「激烈競爭」，但希望避免「直接對抗」；大陸外交部副部長謝鋒也表示，中國大陸人民「珍視和平」。

然而香港中文大學兼任教授林和立教授指出，雙方並未採取任何用於防止衝突的實際措施，沒有計畫進行進一步的公開會談，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平也未尋求於10月的20國集團（G20）場邊會面；包括國防部長在內，多位美國官員於公開場合抨擊北京政府最在意的敏感問題；而針對美方提出雙方建立「熱線」管道的建議，陸方至今也未給予正面回應。

林和立教授擔憂，雙方關係有進一步惡化的空間，但即使在擁有共同利益的領域，目前也未出現改善的跡象；紐約智庫「亞洲協會」（Asia Society）「美中關係中心」（Center on US China Relations）主任夏偉（Orville Schell）也擔憂，在缺乏良好溝通下，將有發生進一步衝突的風險，然而雙方之間沒有處理相關問題的機制，沒有熱線電話、沒有高層協商、沒有協議，「什麼都沒有」。