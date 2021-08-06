【愛傳媒特約記者吳思賢報導】行政院計畫推出「五倍振興券」刺激經濟，最快9月上路。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查發現，網友針對發放五倍券普遍不支持，熱門關鍵字中負面聲量遠高於正面聲量，其中這些不支持的聲量中，又以希望普發現金的聲量最高，甚至還沒上路，就先帶來大量負面罵聲。

不挺五倍券理由：想要拿現金、印券浪費成本

觀察網友不支持五倍券的原因，最多人提到希望直接發「現金」，網路聲量共有14298筆。網友表示上次三倍券政策讓許多人不滿，力推的數位券成效慘淡，這次仍然說要重點提升數位使用者比例，憤而留言「覺得發現金比較好，而且不用再花一大筆錢印制」、「全球都發錢，只有台灣最厲害不願發」、「建議拿一塊換一千，叫千倍券，好聽又氣派」。

其次是網友認為印製五倍券浪費不必要成本，儘管經濟部澄清，費用與上次發行三倍券差不多，這次也會先推動數位綁定，但上次三倍券紙本成本仍達23億元，仍然認為「印券的錢可以拿去做很多有意義的事情」、「浪費錢去印券」不支持多此一舉，砸大錢印等同現金的五倍券。

另外也有網友覺得使用上麻煩，或是擔憂有圖利印製廠商的疑慮，不過經濟部澄清，從三倍券發放開始，就都是委託中央銀行所屬中央印製廠辦理，不存在圖利外包廠商的問題。

熱門關鍵字負面多於正面

進一步透過熱門關鍵字來看，網友討論五倍券的相關詞彙，除了反對五倍券批評是「浪費」、「圖利」、「複雜」，還算是單純就政策利弊的理性討論之外，可以看到還沒發行就已經出現如「不爽」、「白癡」，甚至是「下台」等較不理性的情緒字眼。未來政府若無法有效溝通，背離希望拿現金的民意越來越遠，這些負面聲量恐怕還會持續延燒，進一步衝擊對政府的信任度。

五倍券議題在野黨占上風

主要訴求為發現金的在野黨，在五倍券議題中幾乎是一面倒占上風，除了與民眾普遍希望發現金的主流民意相同，台北市議員羅智強在臉書向民進黨喊話「你們已經離人民太遠了」，讓他成為最大意見領袖。立委洪孟楷也透過臉書替民眾發聲，多數人希望發現金、印製五倍券浪費成本，創造出破千的分享數。立委賴士葆則透過推算五倍券行政成本，恐高達136.5億元，迫使經濟部火速出面澄清成本與去年三倍券相近，同樣躍升為該議題的網路意見領袖。

行政院即將推出振興五倍券，網路話語權卻由多數在野黨占上風，接下來恐怕要更加積極與民眾溝通，化解網友對堅持不發現金的質疑，才是奪回話語權與提升民眾對政府信任感的關鍵。