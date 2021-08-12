新冠肺炎疫情重創我國市場，行政院研擬比照去年三倍券，發行5倍券，消基會宣布將從今天起開放網路問卷調查民眾偏好振興券或現金發放，該問卷將從即日起至8月17日15：00為止。

消基會董事長黃怡騰表示，受到疫情影響，消費者可能無處可消費外，大家的收入減少，政府近期要發放振興券，許多民眾都很興奮，但卻傳出仍要比照去年用1000元來換，許多民眾大感不便，而部分縣市政府加碼、部份財政不佳縣市不發，因此，消基會設計網路問卷，希望政府決策時能參考。

消基會休閒育樂委員會召集人陳水竹認為，發放五倍券20多億的行政費用通通來自納稅人的錢，如果能把這筆錢省下來用之於民更好，如果政府能夠採納民意翻轉成發現金，也能夠提升消費品質。

消基會秘書長徐則鈺說，將於在下周蒐集好調查結果後，再公布民眾問卷結果，也希望政府能夠尊重多數民意的結果適度調整政策。