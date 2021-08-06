離婚鬧劇！戶所課長公親變事主反被毆傷

39歲于姓男子與41歲廖姓妻子今（6日）上午前往中和區戶政事務所辦理離婚，豈料雙方在戶所內發生爭吵，郭姓課長見狀上前勸導反被于男毆傷，警方獲報到場迅速將于男壓制逮捕，訊後依妨害公務、傷害等罪嫌法辦。

據悉，于男與廖姓妻子今（6日）上午9時許前往中和區戶政事務所辦理離婚，雙方在戶所內仍爭執不休且聲音越來越大，50歲郭姓課長見狀上前勸導，反而遭到于男怒罵甚至毆打。

中和警分局景安派出所獲報趕至，壓制于男帶回偵訊，他坦承一時情緒激動，警訊後依妨害公務、傷害、公然侮辱及恐嚇等罪嫌移送法辦。