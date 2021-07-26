美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)訪問大陸並與中國外交部副部長謝鋒舉行會談後，引起全球關注美中關係的互動與影響。大陸外交部發言人就美方表達希望為美中關係設置「護欄」的提議表示，美方不能一邊尋求合作，一邊損害中國利益，要阻止雙方關係持續惡化，就應立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁，停止打著價值觀幌子搞集團對抗。

在7月26日的中國外交部例行記者會上，有記者提問：目前對於會談的進展，中方如何評價？以及美方在訪問之前說希望舍曼此行能夠達到一個目的，就是為雙邊關係設立一定的護欄，阻止雙邊關係繼續惡化，請問中方對她的提議有什麼看法？

大陸外交部發言人趙立堅說，總體看，這次會談深入坦率，增進了對彼此立場的瞭解，對爭取下一階段中美關係健康發展是有益的。（圖／大陸外交部）

外交部發言人趙立堅對此表示，美常務副國務卿的訪問還在進行之中，中方已經發佈了有關的消息稿。在雙方的會談中，中方直面兩國關係中存在的問題，開誠佈公地闡明瞭中方對發展中美關係的態度和立場，明確反對美方干涉中國內政、損害中國利益，明確要求美方改弦易轍、糾正錯誤，同時雙方也就各自和共同關心的廣泛議題深入交換了意見。美方就氣候變化、伊朗和朝核等問題尋求中方的合作與支持。

趙立堅說，「事實上，中方在這些問題上一直負責任地發揮著建設性作用。需要強調的是，合作需要以互信為基礎，以互利為前提，以良好的雙邊關係氛圍為必要條件。美方應當樹立正確的合作觀，不能一邊尋求合作，一邊損害中國利益，這是行不通的。」

趙立堅還表示，這場會談中方除了闡述對中美關係的原則立場，敦促美方改變極其錯誤的對華認知和極其危險的對華政策，中方還重點就美方在新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行，向美方再次表達強烈不滿，要求美方立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁，停止打著價值觀幌子搞集團對抗。

趙立堅說，「我們敦促美方千萬不要低估14億中國人民維護國家主權安全和發展利益的堅強決心、堅定意志和強大能力。總體看，這次會談深入坦率，增進了對彼此立場的瞭解，對爭取下一階段中美關係健康發展是有益的。」