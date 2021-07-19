桃園市教育局宣布全面停辦高中以下教甄，540個正式教師缺額由各校自聘代理老師，學校端滿腹苦水，認為把問題丟給基層，教師會也認為規模更大的指考都照辦，為準教師們感到遺憾。教育局強調是要避免逾7500名考生跨縣市移動才不得已取消，已授權可採線上多元方式招聘。

桃園市15日宣布高中、國中、國小和幼兒園教甄全面停辦，創開辦教甄以來先例，中大壢中和陽明高中獨招，也未如期舉辦。

學校行政端忙著通知退費和張羅後續師資招聘問題，有教務主任抱怨，原本由教育局採防疫高規格舉辦招聘作業，如今停辦後，缺額仍在，問題丟到學校端，得急著公告和辦理相關面試作業，跟過去相比時間被壓縮，也唯恐防疫有漏洞引發染疫危機，且「流浪教師」們過去只要參加一次大型招考，如今要周遊各校考試，難道不是另一種風險？

有高中端也直言，新學年正好遇到108課綱的學生升上高三，要面臨大量選修課，必須由校內老師研發設計，因此今年大開實缺，像是桃園市聯合甄選就開了34個，是去年17人、前年14人的2倍多，如今得找代理老師，師資調配、教學現場人力都是問題，更為原要招聘5師的羅浮高中惋惜，今年首度招生恐無正式師資。

桃園市教師會理事長張瓊方也點名行政機關僵化思維，無法克服監考人員施打疫苗問題，嚴重影響準教師們的權益，延後一年招考，是很大折磨，直言教檢、國教署高中教甄，甚至規模更大、逾4萬考生的大學指考都照辦，為準教師們感到遺憾，她也直言代理教師顯然成為校園教師組成中，不可忽視的成員，甚至因疫情，學期未終了，暑假無支薪仍可能要在解封後服務學生返校領回所有物，再度呼籲給予國中小代理教師全年聘期。

教育局坦言疫苗掌控非地方，但都已造冊準備就緒，且避免考生跨縣市住宿、搭交通工具才是主要考量，強調代理老師不若正式老師，跨縣市報考者少，已授權各校可透過試教影片、視訊面試等多元方式辦理，不用將考生聚集到校，強調已因三級警戒3度延期，放榜後勢必「洗牌」，恐壓縮其他學校聘用代理老師的時間，因此做出不得已的決定。