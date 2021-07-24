中央已撥付台中市學前及國小教師專案疫苗，目前依序安排教師至快打站完成施打，施打率81.4％。至於國、高中教師已完成16324人造冊，中央流行疫情指揮中心預計7月28日完成檢核，並啟動專案撥付疫苗，市府力拚開學前完成4萬4千多名教職員疫苗接種，完善校園防護力。

教育局統計，台中市學前幼兒園教保服務人員核定人數11011人，其中10222人完成施打，施打率92.8％；國小教職員工核定人數17339人，12867人完成施打，施打率74.21％。後續幼兒園新進人員及國小代理代課教師等，將依國教署所排時程於8月1至5日報送第二階段名冊。

至於國高中教師部分，台中市教育局已完成專案造冊，國中教職員工計10178人，高中教職員工6146人，並於7月7日上傳國教署彙整系統。目前國教署已將教師資料匯入中央流行疫情指揮中心系統進行檢核，因全國仍有部分學校人員資料尚待校正，預計7月28日完成檢核後，中央始能啟動專案。

教育局表示，本市快打站各項準備均已就序，待中央核定名冊及撥付國高中教職員工疫苗後，即可安排施打，目標仍是於開學前完成所有教職員之疫苗接種，透過施打疫苗建立校園防護力，讓學生們可以安心上學。