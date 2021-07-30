高雄預計在8月2日開始恢復社區式長照機構日間照顧及家庭托顧服務，高市府衛生局長黃志中表示，高雄共有94家日照及家托機構，目前已有79家100％完成疫苗注射，560多名員工也完成公費快篩，另外過去使用日照、家托的1700多位市民，也有超過80％已經完成第一劑疫苗的注射。

高雄市長陳其邁表示，許多民眾相當關心日照和家庭托顧機構，高市府會以「積極管理、有效開放」的原則開放，無論是疫苗施打比例或是篩檢，都要求務必在環境場域做好相關管理措施，符合標準就會馬上對外開放。

黃志中指出，感謝所有機構工作夥伴努力配合落實防疫，市府預計在8月2日開始恢復社區式長照機構日間照顧及家庭托顧服務，高雄94家機構中，目前有79家機構員工已完成100％注射，所有員工也在近日完成公費快篩，所有作為都是為了讓開放時能更安全，同時在所有過去使用日照、家托的1700多位市民，有1400多人超過80％民眾完成第一劑疫苗注射，已經有相當好的準備，準備給大家更放心、更優質的照顧服務。