針對美國景氣復甦放緩情況，凱基投顧認為，美國後續消費動能仍可獲得支撐。凱基投顧指出支撐美國經濟持續走揚的三大原因，首先是全球各區域經濟活動，將因疫苗廣泛施打而陸續恢復；其次是美國家庭財務，其消費力道處於20餘年來最佳狀況；最後是企業庫存水準極低，補庫存需求仍強勁。

凱基投顧指出，來自上游的通膨衝擊可望持續減弱，儘管美國6月CPI年增5.4%仍高於預期且續升，但解封題材對物價影響將逐漸散去，因供給面限制而導致原物料上漲現象，包括DRAM、鋼鐵、木材、農產品等，最遲在5月都已開始下滑；另一方面，美國人民在新冠肺炎疫情以來累積了大量的財富，而目前的個人消費支出明顯還未回到疫情前，理應仍有再增加的空間。

隨著美股不斷突破歷史高點，自2020年低點起上漲至今已創下逾120％亮眼表現，市場多聚焦在其多頭氣勢能否延續至2022年。凱基投顧最新美股報告指出，現階段投資人仍不用擔心行情反轉，因美股當前偏高的評價，雖會讓後續上漲速度與幅度受限，但預計難出現大幅修正，未來一年持續看好美國經濟，建議資產配置仍是股優於債。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，通膨升溫主要來自短線供需缺口造成的漲價效應所致，由於歐美經濟解封帶來的報復性消費促使需求升溫，若勞動市場持續緊俏，薪資成長將使高通膨持續一段時間。至於大家關心FED何時開始縮減購債，至今FED仍重申寬鬆立場不變，不過，隨著美國經濟成長力道轉強，寬鬆政策退場勢在必行，預期最快於今年第四季到明年第一季間開始縮減購債規模。在經濟成長力道方面，變種病毒Delta再次肆虐全球，不過，隨著疫苗施打率提高，重症機率降低，對經濟的衝擊力也會減弱，加上各國報復性消費潮陸續接棒，全球經濟成長力道仍有望延續至2022年。