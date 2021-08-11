美國參議院通過1兆美元的基礎建設方案，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙創下歷史收盤新高，但科技股走跌；台積電(2330)等電子權值股開低壓盤，盤中聯電(2303)、日月光投控(3711)翻紅，富邦金(2881)率領金融股以及中鋼(2002)率鋼鐵股逆勢上攻，台股開低震盪後一度翻紅，守住17200點關卡，一度回到17300點以上，仍未能回穩到季線之上。

美國參議院通過1.2兆美元基建案帶動，道瓊工業平均指數8月10日終場上漲0.46%，漲162.82點、收35,264.67點，創歷史收盤新高。那斯達克指數下跌0.49%，跌72.09點、收14,788.09點。標準普爾500指數上漲0.1%，漲4.4點、收4,436.75點，創歷史收盤新高。費城半導體指數下跌1.2%，跌40.89點、收3,358.87點。

美國科技股走跌，台積電ADR下跌1.57%，聯電ADR下跌3.3%，日月光ADR跌1.17%，早盤股價均開低，台股早盤僅賴金融股以及鋼鐵股撐盤，一度失守17200點，最低下探17199點；但盤中隨著富邦金、國泰金等大型金控大漲，以及聯電上攻回到60元，加上日月光翻紅；台股拉抬逾百點，一度回到17300點以上，最高達17327點，試圖攻上季線；目前多空在季線的17330點關卡之下的17280點附近爭戰。多頭一度試圖回攻季線大關，但上檔壓力仍重。

此外，貨櫃航運的長榮(2603)股價再度開高後下壓，但盤中跌幅不重，仍是交投重心。

回顧周二，台股10日大跌161.51點，收在17323.64點，險守季線關卡，成交值3500.66億元。三大法人合計賣超91.33億元。其中，自營商賣超31.38億元，投信買超4.2億元，外資賣超64.15億元。

台股加權指數周二出現量縮回測季線，短線上再度呈現弱勢，加上外資期貨空單再度增加，投顧表示，投資人後續仍須觀察季線是否能夠守穩。另外，周二融資餘額2852.74億元，較前一天減少約49.23億元，有助清洗浮額。