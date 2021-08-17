(09:43更新)聯亞藥在聯亞疫苗EUA未過，加上大股東台塑生醫賣股，早盤開低走低，不僅跌破百元，更一度崩跌50%，來到82.9元價位；另一檔疫苗股高端則是開高走高，盤中來到372元，漲逾9%。

美股周一漲跌互見，道瓊、標普指數連續5個交易日創新高，台股今(17日)開盤下跌17.15點，以16841.62點開出，指數隨即翻紅，聯亞藥開盤以116元開出後不久即跌破百元，來到93.1元，跌幅逾40%。

中央流行疫情指揮中心16日宣布聯亞疫苗緊急使用授權(EUA)未通過，聯亞生技子公司聯亞藥股價從207元高點、腰斬跌到100元，最後收在117.5元，聯亞藥表示，國內臨床二期試驗仍會持續進行，至於是否赴海外進行第三期臨床試驗，將待母公司聯亞生技重新評估。

另外，大股東台塑生醫16日公告第5度處分聯亞藥持股，台化代子公司台塑生醫公告，於今年8月13日至8月16日，處置2791張聯亞藥股票，平均每股轉讓價格182.23元，總金額約5.08億元，台塑生醫持股占聯亞藥股權7.62%降至4.97%。

不過，另一檔疫苗股高端首日開放民眾預約接種，股價不畏台股大跌，逆勢大漲，終場收在漲停339.5元，今日以348元開出，再攻上360元，漲逾6%。

市場擔憂Delta病毒衝擊亞洲經濟，油價走低，能源股下滑，周一(16日)美股早盤開低，後在防禦性股票撐盤下，道瓊、標普反轉收紅，其中，標普500指數上漲11.71點，漲幅0.26%，收在4479.71點，自去(2020)年3月23日低點2237.40點，到現在已翻倍成長，創下二次世界大戰以來最快的牛市漲勢；道瓊工業指數上漲110.02點，漲幅0.31%，收35625.4點；那斯達克指數下跌29.14點，跌幅0.20%，收在14793.76點；費城半導體指數下跌12.40點，跌幅0.37%，收在3322.64點。台積電ADR下跌0.75%，聯電ADR也下跌0.86%。

台股16日開低震盪走低，盤中一度大跌208點，失守半年線，尾盤跌幅收斂，終場收在16858.77點，下跌123.34點，已連續8個交易日收黑，成交值3329億元，三大法人賣超7.7億元，其中，外資及陸資買超47.52億元，自營商賣超43.93億元，投信賣超11.29億元。

法人表示，台股自7月18034點的歷史新高回檔修正以來，接連跌破月線、季線、半年線，走勢疲弱不振，當沖警示制度即將自27日上路，以及當沖降稅是否延長，影響近日量能，且全球央行年會將於26日舉行，關係著美國聯準會(Fed)縮減QE購債的時程，現階段行情進入技術面修正，等待籌碼進一步沉澱。