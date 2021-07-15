新冠肺炎疫情肆虐全球，何時能施打疫苗成為全民關注議題，藝人阿緯五月初自費申請施打第一劑AZ疫苗，近來更成功施打完第二劑，對此，他坦言相當感謝醫護人員的付出，才能有效率施打疫苗。

阿緯五月初和太太以「保護自己也保護家人」的想法下，自費申請施打第一劑AZ疫苗，打完發燒到38度左右，但隔天睡醒就沒事了，至於太太則是吃完退燒藥後早早休息，夫妻倆因為施打後增加不少安全感，隨後，公司營運主管也前往接種疫苗，更鼓勵門市同仁施打，如今疫情爆發全民排隊等疫苗的狀況下，還有機會打到第二劑，讓他坦言相當珍惜，也謝謝醫護人員辛苦付出，才能讓所有人有效率施打疫苗。

阿緯強調每支疫苗都有不同副作用跟保護力，都是依照個人體質不同有所變化，只要接種疫苗，都能有效降低重症及死亡風險，如今Delta病毒傳播力道強，不好好戴口罩又喜歡群聚的人，特別容易感染，若沒有保護力都得特別小心，總之排到疫苗就帶著感恩的心去打，保護自己也保護家人。

對此，網友紛紛留言：「五月初沒有被洗腦AZ是強烈有副作用而不去接種，就值得讚賞了」、「打完兩劑疫苗，更有抵抗力，恭喜了」，但也有網友詢問：「新聞說有些人打了結果死了，害我都不敢打，該怎麼辦？」阿緯則是回應：「施打前了解自己是否有慢性疾病，跟醫生確認後就可以施打了，死亡比例很少，也都是高年齡者跟慢性病，不在這範圍可以安心施打」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。