彰化縣創設開放查詢疫苗接種紀錄的系統。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣創設開放查詢疫苗接種紀錄的系統。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣自今年5月疫情爆發以來，首度創下連5天嘉玲的紀錄，之前已連續4波連4天嘉玲後再爆出確診，這次打破魔咒，縣長王惠美開心，呼籲還要繼續保持。

彰化縣65歲以上人口22萬2801人，已接種疫苗已達15萬4573人，接種率達69.38％。

第二輪預約成功總計4萬5594人物，預約累計施打人數4萬4910人，21日預約制最後1日，預約施打人數6060人，預約施打率更達99％。

第三輪符合預約資格人數也達8萬1011人登記，截至22日12點登記截止。

彰化縣也再次率全國之先，首創在網路平台，開放查詢在彰化縣接種疫苗之接種紀錄。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，不少長者COVID-19疫苗打過之後，過了些時日會看去年接種流感搞混了，特別設置查詢系統，紀錄接種日期、接種醫療院所，和疫苗的廠牌，還有下一劑預定接種的日期。

葉彥伯表示，依據中央規定AZ第二劑施打時間均為第一劑接種日期後10周至12周，系統以滿10周計算。第二劑實際施打日期以中央公布或疫苗供應量能決定，系統提供之預定接種日期，僅作提醒支用。如果第一劑在外縣市施打，第二劑在彰化縣施打，僅會呈現第二劑資料。