中央流行疫情指揮中心之前宣布未來擬開放混打疫苗，但由於一到三類接種對象許多人已經快到接種第二劑的時間，再不宣布混打恐錯過黃金時機，盼政策盡快上路。對此，指揮官陳時中表示，現在接種第二劑者還沒進入高峰期，說錯過倒不見得。

指揮中心日前公布，ACIP做出AZ混打mRNA疫苗，如輝瑞/BNT、莫德納的共識，但何時上路至今尚未公布。最優先接種的一到三類醫護人員擔心，快要錯過第二劑混打的時機點，呼籲儘速開放。

陳時中今天表示，要打第二劑的人還沒進入高峰期，目前共26萬2605人施打第二劑，以全台目前覆蓋率為28.74%來看，要施打第二劑的人還沒到高峰，說錯過倒也不見得。

陳時中強調，國際對於混打有相關報告，而ACIP委員也認同效果，但還是要提醒，由於不同疫苗之間不免也可能增加風險，安全性和風險都要衡量。

陳時中說，既然政策已經定了就是定了，接下來就是要根據疫苗供應量以及不同廠牌到貨量做出適當安排。