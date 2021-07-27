中央流行疫情指揮中心宣布，27日起至29日12時止，開放38歲以上民眾預約接種疫苗；指揮官陳時中表示，陸續發送符合資格預約簡訊，總計約144萬人。藥師林士峰表示，該系統其實有點複雜，他也是在幫客人預約後才弄懂其規則，關鍵就是民眾無法任意取消登記、一切以簡訊為憑，所有系統的開關與簡訊的發送都由中央控制，容易造成民眾對一方政府的誤會與怪罪。

林士峰26日在臉書發文表示，27日又要開放下一輪的疫苗登記了，其實系統有點複雜，他也是到第二輪幫客人登記後才開始弄懂其規則。

林士峰指出，首先，你要先去1922的平台先申請施打的意願，他在這裡比較容易遇到的糾紛是，上一輪申請的意願如沒有去施打，到下一輪時如沒收到再一次寄發的簡訊，也沒辦法登記，到使用系統時會顯示「不符合施打資格」。每一輪開始開放預約系統之後，都是以那一期的簡訊為主，但是要不要再重新申請施打意願，就中央給的資訊看起來，似乎是不用。

針對以上狀況，林士峰強調，中央關掉系統後就沒辦法取消登記，他在這裡有遇到的糾紛是，客人臨時想改時間，但是因為系統關閉了，所以也沒辦法改，打去施打的診所問，診所那邊似乎還沒拿到名單，也沒辦法處理。

林士峰坦言，看到這裡大家應該就能明白：「你能不能去施打疫苗，都是中央政府控制的，疫苗施打出現有過期疑慮怪罪任何一個地方政府的人，通常都是不明白整個流程的關係。」