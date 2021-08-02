全台疫苗荒，北市2日宣布排定長輩10周後要接種第2劑的期程，北市副市長蔡炳坤表示，現在碰到的困境仍是疫苗不足，全台都陷入瞻前顧後的困境，政府看起來向國際採購的疫苗很多，但進來國內的卻很少，呼籲中央盡快將國際疫苗送進來解決燃眉之急。

蔡炳坤說，北市疫苗接種的策略很清楚，能夠讓更多市民接種到第一劑疫苗，並具有一定保護力，目前全國疫苗覆蓋率31％，北市已43.5％，北市有111萬7744名市民接種疫苗，這項策略希望能夠繼續往前進。

蔡炳坤說，現在碰到的困境仍是疫苗不足，其實打第1劑後，一定的時間內要接種第2劑，這不是臨時才發生的問題，這早在預期當中，目前全台都陷入瞻前顧後的困境，要解決問題的最終方法還是要有疫苗，台灣向國際採購疫苗的數量看起來很多，但實際進來的很少，請中央盡快將國際疫苗送進來，解決燃眉之急。

北市府今日也公布2個確診足跡，案15789於7月26日晚間6時40分至7時40分到過萬華區漢中街的小王子旅店，和案15774一樣足跡有重疊，是否為「特殊社交圈」？北市副市長黃珊珊表示，足跡大致相同，他們是朋友，也是有相關來自新北個案的相關感染源，都已匡列、調查、居家隔離，也正在擴大匡列中，她只在乎接觸者的匡列，不在乎身分。

World Gym世界健身俱樂部台北大安店有案15796的確診足跡，停業3天，北市對於健身房是否有進一步管制？黃珊珊說，案15796是新北個案，7月28日去World Gym大安店，已完成清消、停業中，健身房最近足跡很多，但有狀況的是人，不是場地，重點是把人的匡列做好，健身房的防疫措施、實聯制都不能鬆懈，希望疫調時，能清楚說出足跡，才能正確匡列。