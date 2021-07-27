香港特區政府27日宣佈，從本月29日起，香港24間社區疫苗接種中心將向70歲或以上的長者派發「即日籌」（當日號碼），每日合計共派發約4600個名額，提供沒有預約的長者在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。

據中新網引述港府新聞處消息，為長者而設的「即日籌」派發時間由每日7點45分開始，數量有限、先到先得、派完即止，最後一節接種時段為晚上7點至7點30分。

據介紹，24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4600個「即日籌」。由於場地限制，位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100位，其他設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200位。

此外，由於近日預約接種新冠疫苗的市民增加，港府28日起開放多7天的接種中心預約名額，預約期由現時的3個星期增至4個星期，並會在本周內陸續增加社區疫苗接種中心的預約名額，以方便市民預約。現時7天的預約總額約為40萬劑次。

香港特區政府發言人表示，希望有關安排可以更方便長者接種疫苗，觀察長者對「即日籌」的反應和實際情況，特區政府會考慮將「即日籌」推展至60歲或以上人士。

香港醫療人員總工會主席潘佩璆指出，這項措施將為長者提供便利，很多長者可能不習慣使用手機等方式預約，現場領號對長者來說會非常方便，也有利於提高長者接種疫苗的比例，提供足夠保護。