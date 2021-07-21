國內新冠肺炎疫苗持續施打，最新接種人口涵蓋率為23.5％，不過今（21日）卻有媒體指出，一位女學生接種AZ疫苗準備赴美讀書，當地學校卻不承認，恐導致該學生接種2劑AZ後，到美國還要接種2劑莫德納疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，美國並沒有不承認AZ疫苗，應該是女學生有誤解。

今指揮中心記者會有媒體指出，一位女學生8月要去美國紐約讀書，於5月中自費接種AZ疫苗，卻發現AZ疫苗不被美國學校承認，在台灣預約不到莫德納疫苗，又沒有開放混打的前提下，會不會造成該女學生在台灣接種2劑AZ後，到美國又需再接種2劑莫德納，一共打4劑疫苗。

對此說法，指揮中心發言人莊人祥表示，「並不是這樣的」，雖然美國當地不打AZ疫苗，但並沒有說不承認AZ疫苗。莊人祥認為，美國當地網站有註明可打BNT、莫德納、嬌生等疫苗，應該是女學生誤解成AZ疫苗不被承認。

莊人祥補充，「大家知道AZ疫苗英國人打最多，應該不至於美國不承認」。