前副總統呂秀蓮表示，民進黨公職應該帶頭施打國產疫苗，以表效忠。民進黨發言人謝佩芬今表示，蔡英文總統和賴清德副總統先前都已經表明，願意接種國產疫苗，未來相信總統府會依照指揮中心宣布施打的規劃做妥適的安排。

對於呂秀蓮提到，民進黨中央也應調查全國黨員施打國產疫苗的意願，以了解民意；謝佩芬說，再次強調，疫苗是科學問題，不是政治問題。

她說，依據法律和科學標準嚴格把關，只有安全有效的疫苗，才會允許製造、開放施打。請大家上網預約，接到通知，輪到你就去打。