李政宰（左）、黃晸玟共演《魔鬼對決》去年入圍青龍電影獎9項大獎並拿下兩大獎。（friDay影音提供）

全智賢（右起）、吳達秀、李政宰主演《神偷大劫案 》。（friDay影音提供）

珍妮佛嘉納在《血薄荷》化身「最強老媽」，為家人大開殺戒。（friDay影音提供）

friDay影音推出今夏最火爆的警探動作片單，東西警匪特務電影大火拼，各國頂級明星參戰比劃，展現華麗動作場面。「零負評天王」劉德華近年的動作片精選，《拆彈專家2》中，他在街頭死命疾跑彷彿一場沒有盡頭的田徑賽，讓影迷在觀影時也能體會觀看奧運賽事的緊張刺激感，韓國影帝黃晸玟、李政宰在《魔鬼對決》不靠替身、戴上護具就親身上演搏擊死命撂倒對方，全智賢在《神偷大劫案》飛簷走壁彷彿看到讓人屏息的攀岩競賽，歐美代表《無名弒》鮑勃奧登科克在公車上被一幫混混痛毆，但他不屈不撓奮力反擊，宛若運動家們咬牙戰到最後一刻的精神，喜愛熱血噴張感的影迷們千萬不能錯過。

劉德華在2017年經歷墜馬受傷，不願放棄動作片且敬業程度不減，更加砥礪自己維持精壯身材和敏捷身手，《掃毒2 天地對決》是他傷癒回歸作品，接著又在《拆彈專家2》拖著義肢吊鋼絲垂降、肉搏，艱鉅挑戰來者不拒，日前也承諾明年帶著《拆彈專家3》與觀眾見面。他今年迎來出道40年，有人好奇這位華語圈天王為何始終沒有進軍好萊塢，和他熟識多年的導演王晶表示，劉德華多年前曾接過好萊塢劇本，卻因角色形象辱華而婉拒，這也讓他的作品成為「正港港味」的最佳保證。搏命演出的港星還有成龍和甄子丹，成龍在《急先鋒》和楊洋等人組成國際保安團隊，輾轉各地在各種驚險狀況中救出人質，甄子丹在《肥龍過江》化身為120公斤的「重量級」警探，卻一路打到東京、笑料百出。

李政宰、黃晸玟共演的《魔鬼對決》無疑是韓式動作片最佳代表之一，去年入圍青龍電影獎9項大獎，並拿下兩大獎，從主演到配角全是看點，片中黃晸玟為救人質單槍匹馬勇闖泰國，對抗當地幫派和警方，李政宰則化身瘋狂殺神，兩人大展拳腳功夫、暴力相向。《王牌保安官》李聖旻和另位影帝趙震雄近身肉搏，李聖旻在故鄉自詡為保安官，卻意外發現小鎮中暗潮洶湧的毒品交易，因此和趙震雄產生各種檯面下的衝突。

歐美警匪片充滿直爽火爆的對戰場景，《無名弒》主演鮑勃奧登科克成為「新科最強老爸」，為打鬥場面訓練兩年，但他拒絕增肌：「我不想像個超級英雄！」他強調片中角色是位父親，因此想演出具有個人風格的動作戲，更透露片中劇情其實來自他真實遭遇，家中兩度被闖入且遭暴力攻擊，他至今仍無法對外說出細節：「這種無能為力、無法反擊的受害感一直陪伴著我直到現在。」他目前正忙於拍攝影集，上週卻驚傳在片場暈倒送醫，所幸目前情況已穩定。性格派男星傑瑞德巴特勒演過多部賣座動作片，《全面攻佔》是他唯一系列代表作，在《全面攻佔3：天使救援》繼續擔任白宮特勤隊員，保護一路從議員晉升到總統的摩根費里曼，該系列除了拳拳到位的格鬥、還有超逼真爆破槍戰情節。

在充滿雄性費洛蒙的電影中，美國動作女星珍妮佛嘉納在《血薄荷》發揮女力，為報血恨之仇大開殺戒，亞洲則有全智賢在《神偷大劫案》飛簷走壁，該片也是金秀賢首部大銀幕作品，並集合亞洲超強卡司，打破當年韓國影史票房紀錄。