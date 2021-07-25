新北市議員唐慧琳今（25日）病逝，她去年初拖著病體主持完國政配板橋選前之夜後，到醫院檢查發現罹患癌王「胰臟癌」，這一年多來低調抗癌，仍持續為地方爭取建設，如今癌逝消息傳出，令曾和唐慧琳一起主持許多場2020總統大選活動的台北市議員王鴻薇悲痛不已，直言，「慧琳走了，留下兩個孩子，和大家的嘆息和傷痛」。

王鴻薇今在臉書發文表示，去年總統大選結束，自己接到一則簡訊，問知不知道唐慧琳生病罹癌了，當時自己實在太震驚，因為之前完全沒有任何癥狀，且那時唐慧琳已經住進北醫，記得當時快要過年時候，自己在北醫附近的吳興市場發完賀節春聯，就去北醫看唐慧琳，那雙泛淚的大眼睛自己永遠記得，「這事，怎麼會落到慧琳的身上」。

在2019年總統大選期間，王鴻薇回憶，是自己和唐慧琳互動最多的時候，那時唐慧琳一直是活力無窮，但去年7月，自己到唐慧琳新店的家裡探望，那時唐已經很瘦很瘦，因為化療的關係，走路也很吃力，平常已很少出門，直到總統蔡英文宣布開放瘦肉精美豬，國民黨準備參與民間秋鬥，唐慧琳跟她說想參加這場反萊豬遊行，自己因為知道唐身體狀況，希望唐保重身體為重，不要到現場，沒想到當天自己擔任主持人，最後秘書長李乾龍帶著唐上台，「我真的是當場飆淚，心疼她，也佩服她。沒想到，慧琳的現身，竟也是所有喜歡她的朋友最後一次可以公開看到她」。

王鴻薇稱，唐慧琳從國民黨智庫到成為政論節目常客，到批戰袍選舉，國民黨前主席洪秀柱是提拔唐最有力的支柱。對於唐慧琳的去世，王感嘆，「對國民黨，折損的是一位優秀的女戰將，對她的孩子們，失去的是愛他們的母親，慧琳，帶著妳的美麗，正直和熱情離去，真是令人深深惋息和痛心」。