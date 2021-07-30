綜合媒體昨報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）28日表示，美國和台灣是盟友，美方也長期依賴台灣半導體產業，但因地緣政治關係，美國應降低對台灣的依賴，將拿出520億美元來扶植美國半導體產業，但最後仍須總統拜登決定。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，美國商務部長倒是說大白話，當美國基於地緣政治風險而決定擺脫對台灣晶片的依賴，這到底傳達什麼訊息，不論從經濟競爭到國家安全，不會令人感到不安嗎？

王鴻薇昨（29日）在臉書發文表示，儘管美國軍艦和戰機屢屢通過台灣海峽，被民進黨宣傳為美國對台安全保證的展現。美國在嘴巴上也一再強調台灣安全的重要性，但是到目前為止，美國從未保證台海發生戰事，美國會出兵協助。

台北市議員王鴻薇。（報系資料照）

王鴻薇稱，美國商務部長倒是說出，美國要逐步降低對台灣晶片的依賴，而且這主要是考慮地緣政治風險，這席話，執政黨聽起來難道會是安全的保證，或是隱憂呢？王鴻薇認為，尤其美國為了降低對台的依賴，還寧願拿錢去補貼歐洲，美國到底在打什麼算盤？

國際政治極其現實，王鴻薇直言，歷史告訴大家，美國對台灣乃至其他國家的安全保證，會因為自身的利益而翻盤，所以，美國在戰略物資上對台灣愈依賴，才是對台最大的安全保證，包括這次美國對台灣捐贈250萬劑疫苗，事後也發現台積電曾向美商務部提出希望促成疫苗來台；當美國基於地緣政治風險而決定擺脫對台灣晶片的依賴，這到底傳達什麼訊息，不會令人感到不安嗎？