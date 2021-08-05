台灣高球女將徐薇淩今天在東京奧運第二回合賽事打出低於標準2桿的69桿成績，目前總桿數138桿，名次暫居並列第10。徐薇淩賽後表示，今天還是在中途出現亂流，好在推桿表現還可以，畢竟這是4年一次的奧運，所以仍會努力地抓小鳥，打出好成績給國人看。

徐薇淩如同第一回合前9洞表現非常亮眼，今天抓了4鳥僅吞1柏忌，轉戰後9洞就沒那麼穩定，接連在第11、12洞吞下柏忌，第17洞推進博蒂，第18洞果嶺邊緣切球至球洞邊，一推保帕。

徐薇淩說，中間鐵桿掉下來，浪費兩桿，兩天下來推桿不錯，今天最後一洞收帕，其他都可圈可點，但還可以進步一些。

對於東京的炎熱天氣，徐薇淩反而笑稱，東京天氣雖熱但還沒那麼嚴重，相較之下今年3月在泰國的比賽就受不了，不但熱還很悶，全身都是汗。如何消暑，徐薇淩表示，「開完球之後就會躲在樹下，也不敢吃甜食，盡量補充鹽分，教練幫我準備兩袋冰袋，讓我放在肩膀上降溫，我也會放在頭上，希望能讓自己的腦袋清醒些。」

奧運和美巡賽有何差別呢？徐薇淩說，奧運都是各國菁英選手參賽，而且四年才有，打完這次還要等四年，美巡賽每年有20多場，這次打不好，還有很多機會，所以準備起來就有很大差別。

由於颱風可能周六到東京，大會打算將4回合72洞賽事縮減為3回合54洞，徐薇淩表示，「其實為我而言沒有差別太多，反正就是要在每個回合奮力出擊，因此我在賽前就設定要盡量抓鳥，有機會就拚，愈多愈好，只求能夠打出好成績，別讓國人失望。」