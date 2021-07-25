早上聽到消息，沈默良久。天地不仁，夫復何言！孔子當年說，斯人也而有斯疾也，這正是我此刻的哀痛心境！

我們的幾段緣份，既出自私誼，也出自公義。與妳第一次認識，應該是2005年，我們「民主行動聯盟」推動「反胡亂修憲」，推派150人參與任務型國代選舉開始。那時的妳，仍在科技公司任職，對政治社會運動還很陌生。妳熱心地來參與我們的活動，妳的積極、熱心，與大夥打成一片，從此，妳成為我們後來社會運動的好夥伴。妳視我為老師，願意與我們一起為理想而打拚。我視妳為難得的戰友，有妳的支持，真的有如天將神助也。

從倒扁到課綱，後來則是這幾年兩岸的快速惡化，我們總有著相同的義憤與憂慮。妳跟我都曾站上了倒扁的第一線，對抗台灣政治墮落的歪風，那是妳作為俠女，寶刀的第一次出鞘。後來，妳到了國民黨智庫，與當時離我在的徐州路台大社會科學院很近，我們經常相約在附近吃飯，閒聊國事、妳的工作、家庭與未來的打算。後來，我們又一起走上了課綱撥亂反正的戰場。這是一場無聲的抗戰，雖然因為種種因素，功敗垂成，但我們畢竟又一起打過了一場艱苦但也問心無愧的仗。

這幾年，不管是從洪主席選總統，乃至這兩年的每一場戰役，也不管妳身分的轉變，該我們一起上的戰場，妳我也都沒有缺席，還是一樣並肩作戰的戰友，即使妳已經拖著病軀！

早上聽到消息，我特別想起，妳與孫文學校最後一次同行是去上海與南京訪問，不覺百感交集。當時我們一起要捍衛中華史觀、推動兩岸和合的誓言猶言在耳！

面對台灣的現狀，我們要做的本來就是不容易的事，努力在我，成事在天。如果說以是否對得起自己來作為標準，那麼妳此時的走，固然是遺憾，但已然無愧！孟子說，俯仰無愧，乃君子之一樂，妳已庶幾如此，當亦可以含笑吧！

失去一個好友與戰友，真的很難過。妳個性開朗、嫉惡如仇，雲淡風清，一身俠骨。希望此時此刻的妳，自在的走，守護國家民族的責任，自有人繼續承擔。張載說「存，吾順事，歿，吾寧也」！慧琳，好走！

（作者為孫文學校總校長）

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