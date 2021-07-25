新北市議員唐慧琳傳出今(25)晨5時因癌症辭世，唐慧琳2020年11月抱病出席「秋鬥」，現身高呼「反萊豬」讓支持者印象深刻；對此，前台北縣長周錫瑋在臉書表達哀悼，彷彿在昨天還陪著她在新店掃街拜票，如今已經天人永隔，將永遠記得她「大義凜然」的風範。

周錫瑋在臉書發文表示，他陪著唐慧琳在新店的市場拜票、在車上掃街，她突然問她會不會當選的記憶，都彷彿在昨天才發生，而記憶中，有一次唐慧琳在錄影前的化妝間坐在一起，問她的發言會不會太「強烈」，周錫瑋笑笑跟她說「恰到好處」。

周錫瑋感嘆，唐慧琳相當直率、天真、正義、敢言、拚命、從不鬆懈，如今她離我們而去，我們將會永遠記得她「大義凜然」的風範。

周錫瑋的貼文引來網友們的回響，紛紛在地下留言表示「永遠的俠女戰將，一路好走」、「願慧琳化為正義之神，保祐中華民國」、「最難忍受是好人撒手人寰，壞人還在張牙舞爪」、「相信俠義愛國如她，搬到天國居住後，還是會繼續守護她的家人，她的國人」、「再也不用奔波勞苦了！好議員，好走。」