台東馬偕醫院病患家屬邱文娟27日為癌末父親辦畫展。（台東馬偕提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫院病患家屬邱文娟27日為癌末父親辦畫展。（台東馬偕提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫院病患家屬邱文娟27日為癌末父親辦畫展，娓娓道來陪伴父親抗癌3個月來的感想；陪著父親治療期間她以筷子和刮刀在病房中完成畫作，希望趁著父親有生之年，可以好好跟他告別，讓他在生前感受滿滿的愛。

台東馬偕癌症病房27日舉辦「大樹之愛－在愛中告別」畫展，癌友家屬邱文娟在陪父親來台東治療2週期間，有感而發在病房中以刮刀及筷子為工具，做了一系列的油畫作品，也完成她生平第3次畫展。感恩茶會中也邀請其他病友參加，文娟表示「別忘了，我們在苦難中仍要快樂，仍要給出能量的」，病友們也深深被激勵。

家住北部的邱姓病患，因年輕時曾與太太來台東出遊而愛上了台東，2週前他進入安寧階段，與家人討論後決定從台北轉到台東繼續治療，其女邱文娟因此暫時拋下在中壢的工作，陪病2周。邱文娟讚嘆「台東實在太美了」，陪病期間她利用清晨到海邊去看日出，隨著父親日益衰弱，她想趁著父親有生之年，好好跟他道別，讓父親在生前感受滿滿的愛，於是在3天前有了這次畫展的構想，台東馬偕癌症團隊得知後，便全力支持並立即協助籌備。

邱文娟在26日晚間趕完最後1幅畫，混沌的世界中1朵玫瑰躍然而出，象徵著每個人都是最美的個體，藉此鼓勵自己的爸爸及其他癌友。她說，父親是她永遠的大樹，大樹雖然病了，但仍不以別人的幫忙為理所當然，意識清楚時仍不忘對別人的幫忙言謝，她說，無論這一哩路有多遠，她都要用滿滿的愛來填滿每一天！

此外，台東馬偕癌症團隊也參與27日的感恩茶會，邱文娟特別感謝血液腫瘤科醫師蘇穎文，並畫了3幅蝴蝶系列油畫作品，感謝蘇在身體及心靈上對父親無微不至的照顧。