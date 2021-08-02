在全國陸續降級、解封後，唯獨台北市、新北市未開放餐飲內用。最新消息指出，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同決定，雙北將同步開放餐飲內用，兩人預計在今天下午的防疫記者會上各自宣布，並公布最新指引及實施細節。

國內自7月27日降為二級警戒後，各縣市陸續開放餐飲內用；嘉義因爆發工廠群聚，一度取消。本土確診數前兩名的台北市、新北市謹慎以對，堅持不開放。但保守政策遭不少民眾抨擊，許多餐廳更快撐不下去了。

為何降回二級警戒仍無法大幅開放，侯友宜暗示，相信和北市討論後會往好的結果走、往好的結果宣布。新北市經發局長何怡明表示，會朝中央規範的架構下來走，不過新北市場、夜市比北市多，會有自己特殊考量。

柯文哲日前提出內用參考指標：平均每天個案少於10例、不明感染少於2例。相關官員透露，在疫情趨緩後，確實已朝開放的方向規劃；原本也打算在降級後先觀察一周再說，2日宣布是一個不錯的時間點。

初步了解，餐飲內用的防疫規範，仍以「單一隔間室內50人」為限，若超過人數，必須提交防疫計劃送衛生局。餐點以個人套餐為主，桌菜或自助餐須由專人分菜；不同桌間隔1.5公尺、同桌設隔板或梅花座；工作人員強制戴口罩，也可自戴面罩、手套，落實勤洗手等。