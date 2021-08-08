疫情逐漸趨緩，新北市政府繼8月3日有條件開放夜市飲食攤後，新北市今8日宣布，自8月10日起，在符合防疫指引下，有條件開放市場及夜市內遊戲攤位，後續將請各自治會加強宣導，市府也將持續依疫情狀況檢討並滾動調整。

新北市場夜市8月3日有條件開放餐廳內用後，另要求夜市、市場餐飲也要同餐飲業要有隔板及梅花座，遵守不共食、不自助取餐，並仍持續鼓勵店家與攤商推廣外帶，最後市府提醒，希望店家也能備有快篩試劑以防不時之需。

新北市府今宣布自8月10日起，於符合防疫指引下，有條件開放市場及夜市內遊戲攤位，後續將請各自治會加強宣導，市府也將持續依疫情狀況檢討並滾動調整。

市場處補充，市場及夜市除一般基本防疫措施如出入口管制、實聯制、佩戴口罩、手部消毒、量體溫外，遊戲攤位應指派專人管理、每次使用完畢皆需消毒並作成紀錄、相關遊戲機具、物品及作品不得共用或交叉使用、不得邊吃邊玩、各遊戲座位應採間距1.5公尺或梅花座方式保持社交距離。

市場處表示，將持續不定期進行稽查，請攤商及業者務必落實，未落實相關規定且經勸導後拒絕改善者，將依不同違反行為處3000元以上1萬5000元以下，或6萬元以上30萬元以下罰鍰，另同時呼籲民眾盡量低度活動，如需外出應配合相關防疫措施。