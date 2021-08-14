8月10日起開始有條件開放水上活動，今天是開放水域活動的第一個周末，適逢七夕情人節，不少景點都推出水域活動，台南市觀旅局長郭貞慧說，觀旅局每年6至10月規畫水域遊憩體驗活動，今年受疫情影響，將延至8月21日至11月14日舉辦。

觀旅局推出一系列水域休憩體驗，分別在葫蘆埤自然公園、黃金海岸、德元埤荷蘭村、天鵝湖公園、虎頭埤風景區等，內容包括SUP立式划槳、風箏衝浪、家庭式龍舟板、獨木舟等活動，免費體驗，18日起受理報名，相關細節近日將於活動官方粉絲團公布。

因應二級警戒水域遊憩開放相關規範，觀旅局也說明，除國家公園、國家風景區、商港及漁港以外的水域，自8月10日起有條件開放，包括活動若能全程戴口罩，可開放操作騎乘器具的水域遊憩，例如獨木舟、水上腳踏船、立式划槳；另於活動前、後配戴口罩，得開放水肺潛水和衝浪；特別提醒目前仍禁止海上游泳。

觀旅局強調，水域使用須先經水域管理機關同意，另不遵循相關防疫規定者，經舉證後將移送市府衛生局依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。