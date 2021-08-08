今天是東京奧運最後一天，所有賽事都即將結束，各國也來到衝刺獎牌階段，而在獎牌榜上美國和大陸競爭激烈，昨天結束後美國拿下36面金牌，但美國在今天一次拿下3面金牌，也超前大陸成大會龍頭，確定連3屆奧運在大會獎牌榜稱王。

其實美國並不用和大陸爭那麼辛苦，但因為他們這次失去了很多重要項目，尤其在田徑場上幾乎大失常，失去許多奪金機會，而昨天在棒球金牌戰也輸給日本，導致他們昨天結束以36：38金落後，但靠著今天上午女子排球超車成功。

除了女子排球外，美國今天還拿下自由車女子全能賽、女子籃球2面金牌，一舉將金牌數增至39面，目前總獎牌數是39金41銀33銅，一共拿下113面獎牌，正式超越大陸，後者今天完全沒有金牌入帳，總計拿下38金32銀18銅，地主日本則拿下27金14銀17銅排第3。

美國在1996年亞特蘭大奧運開始，近7屆奧運有6屆在大會獎牌榜排第1，除了2008年北京奧運輸給地主大陸，當年他們拿下36金，大陸則狂掃48金，或許是因為地主優勢，大陸能派出更多好手參賽，在場地、觀眾的加持下發揮更加。

而這次中華隊拿下2金4銀6銅的好成績，其中舉重郭婞淳、羽球男雙李洋/王齊麟拿下金牌，銀牌則有羽球女單戴資穎、柔道楊勇緯、射箭男團、體操李智凱，銅牌部份由高爾夫潘政琮、拳擊黃筱雯、空手道文姿云、桌球混雙林昀儒/鄭怡靜拿下，總獎牌數排大會第33！