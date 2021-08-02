林凡（後）和媽媽感情緊密。（華納提供）

林凡相隔7年推出《再見》，這些年她歷經生離死別磨練，不僅傷心告別DJ身分、遇女粉絲瘋狂求愛而告上法院，3年前父喪、去年初外婆離世，都成為她人生的養分，林凡學會將種種不幸放在幸運的後面，「跟自己開玩笑，這回新專輯打破之前曾5年才發片的紀錄，it not too late（一切都不會太遲）」。

林凡認為每個人都會遭遇波折，尤其在演藝圈生存不容易，許多人連出名的機會的都沒有，她卻停了7年還能站上舞台，「尤其疫情中還誕生新專輯，已經夠我感恩了」。言談舉止看似堅強，其實林凡內心柔軟，總將低潮藏在心裡，「我不喜歡釋放太多負面，所以跟我親近的人比較倒楣，我會把情緒的垃圾倒給媽媽」。

林凡熬過父親離去後最難過的日子，如今和媽媽相扶相持，母親是她最大的精神支柱，「我媽很會鼓勵人，她都會安慰我要樂觀，告訴我『即便沒發專輯、離開歌壇了，妳也己經有過很好的經歷，入圍過金曲獎3次，有人唱一輩子都沒入圍』，我媽很會鼓勵我」。

她年初與日籍男友因疫情分手，媽媽雖然不催婚，但終究希望女兒能找個伴，問起理想對象，林凡剖析自己很喜歡戀愛的感覺，但如果對方太過溫和害羞，她會直接放棄，「最好有點幽默感，聊天時如果太悶不行」；41歲的她之前透露打算凍卵，隨著歲月流逝，這樣的想法越來越堅定：「我會去執行，如果一點機會都不留給自己，我將來會不會後悔？就像我的包包每次出門都會裝齊所有東西，用不到的都要帶，免得想用時一點機會都沒有。」