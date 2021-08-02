自曝感情空窗1年的小優，近來與賀一航獨子曾治豪攜手直播賣海鮮，爆出有曖昧情，讓不滿被「送作堆」的她，一度想拒絕合作。但本刊調查，小優的新歡另有其人，更在微解封期間帶著男方返回香閨，難怪她會對被傳出跟曾治豪有曖昧而大動肝火，看來是深怕被心上人誤會。

微解封第二天，小優與男友到西門町放風，一路有說有笑，中途一度將口罩拉到下巴處。（圖／本刊攝影組）

7月14日晚間9點半，本刊在台北市西門町巧遇小優與一名高壯男，牽著手走向停車場，親密程度不難看出正處於熱戀期。高壯男繳停車費時，小優的視線離不開對方，還能隱約聽到她稱呼他「老公」；2人各自繳費完便上樓分頭取車，期間高壯男拉下口罩透氣，深邃五官頗有「韓系歐巴」的味道。

（圖／本刊攝影組）

9點45分，小倆口驅車直奔內湖，高壯男一路猛踩油門，車速一度超過一百公里，跟在後頭的小優只能趁等紅燈時，搖下車窗警告對方。接下來的路程換小優帶路，約15分鐘後抵達她的內湖新家，男友則在附近尋覓車位；小優停好車立刻步出家門，打電話聯絡男友，確定位置後，竟直接跨越分隔島與對方會合，作風相當豪邁。

小優停好車後立刻外出與男友會合，為抄近路不顧安全跨越分隔島。（圖／本刊攝影組）

接著小優從男友車上拿出兩袋垃圾，自己還揹著兩個包包，男友則拎著2個小寶特瓶，小倆口一路有說有笑。但走著走著，小優手中的垃圾掉到地上，她趕緊回頭撿拾，高壯男卻自顧自地繼續前進，她只好加快腳步追上，更主動拉住對方，享受短暫的連結。進門前，男生趁著小優翻找鑰匙，一把摸向她的翹臀，2人進門後直到深夜都沒再露面。

回家的路上，小優停下撿拾掉在地上的垃圾，男友卻繼續前進不等她。（圖／本刊攝影組）

35歲的小優，過去除了曾被恐怖情人以死相逼，遭軟禁長達半年；甚至花光半年積蓄，飛往美國追愛，最終仍以分手收場，讓她直言「有點害怕談戀愛」，但身邊好友則點出問題在於「小優太愛壞男人」，奉勸她改掉被虐傾向。

進門前，男友伸出左手貼上小優的臀部，她對此親密行為似乎習以為常。（圖／本刊攝影組）

日前小優受邀和曾治豪搭檔主持節目《奇幻直播間》，卻被亂點鴛鴦譜，氣得她揚言罷工，好在經製作單位及曾治豪澄清，她才發現是誤會一場。事後她也發文表示「很多都不是事實」，並解釋與曾治豪只是合作關係。

今年4月，小優入住花了1800萬元購買的內湖新房，篤信風水的她，還請來命理師詹惟中檢視裝潢擺設，果然讓工作量增加一倍，只差桃花降臨。一度積極拜託朋友介紹對象的小優，表示擇偶條件不拘，但她認為要同居才能了解彼此適不適合，沒想到短短3個月就心想事成，火速把男友打包回家，徹底磨合一番。

與曾治豪（右）合作直播帶貨默契十足，沒想到竟傳出緋聞，讓小優（左）一度不願繼續錄影。（圖／翻攝自《奇幻直播間》臉書）

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