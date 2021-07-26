國民黨新北市議員唐慧琳25日癌逝，新北市副市長劉和然今接受廣播專訪說，第一時間聽到很傷心，大家都習慣稱她為俠女，她私下談話或質詢過程真的是俠女，豪邁專業，非常關心弱勢及社會教育，是非常孝順的女兒、媳婦，也很疼愛子女。

劉和然說，唐慧琳縱使生病時也不讓他們擔心，也不要他們去探視，反而督促他們把市政做好，希望她一路好走，強調新北市不會讓你失望，會很認真打拼。