新北議員唐慧琳癌逝 副市長劉和然悼：俠女一路好走 09:042021/07/26 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北議員唐慧琳癌逝 副市長劉和然悼：俠女一路好走。（翻攝自唐慧琳臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨新北市議員唐慧琳25日癌逝，新北市副市長劉和然今接受廣播專訪說，第一時間聽到很傷心，大家都習慣稱她為俠女，她私下談話或質詢過程真的是俠女，豪邁專業，非常關心弱勢及社會教育，是非常孝順的女兒、媳婦，也很疼愛子女。 劉和然說，唐慧琳縱使生病時也不讓他們擔心，也不要他們去探視，反而督促他們把市政做好，希望她一路好走，強調新北市不會讓你失望，會很認真打拼。 唐慧琳罹癌病逝 趙少康：令人震驚 《半導體》劉德音：台積電今年業績成長20％ 後市一路走高 #唐慧琳 #劉和然 #俠女 #癌逝 #新北市副市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俠女議員唐慧琳病逝 網友悼念 ：永遠的女戰將一路好走 10:582021/07/25 政治 俠女議員唐慧琳病逝 韓國瑜不捨：天地同悲 17:472021/07/25 政治 俠女議員唐慧琳罹癌病逝 去年抱病上街反萊豬 10:482021/07/25 政治 新北議員唐慧琳罹癌亡 同黨同仁不捨 11:422021/07/25 政治 新北俠女議員唐慧琳 49歲癌逝 04:102021/07/26 政治要聞 大雅十三寮排水及十四張圳水岸二期 9月將動工 14:342021/07/26 寶島 新北市副市長劉和然喊話中央 「疫苗採購不要讓民眾望梅止渴」 08:522021/07/26 生活 俠女議員唐慧琳罹癌病逝 林奕華哀悼：難過、不捨 12:462021/07/25 政治 縣市採購疫苗 新北市副市長劉和然：中央應把規則講清楚 09:352021/07/26 生活 新北議員唐慧琳癌逝 侯友宜：會永遠記得妳俠氣的身影 14:362021/07/25 政治 《集中市場》電傳金無力 外資再轉賣、7月逼近千億元 15:412021/07/26 財經 生活熱門新聞 男對發票欣喜PO文「中了200萬」 一票網友全罵翻 - 生活 解禁前中鏢！桃園餐館男染疫傳2家人 源頭又是特殊交友圈 - 生活 明起38歲以上預約 指揮中心再發144萬封接種簡訊 - 生活 727降級懶人包 超商、賣場可內用 外出全程戴口罩 - 生活 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。