半導體研發實驗室廠—閎康(3587)自結第2季稅前盈餘為1.78億元，年成長113.97%，為單季歷史新高，累計上半年每股盈餘為4.98元。閎康今年持續擴張檢測服務產能以應付客戶下半年需求，隨著設備陸續進駐，預期下半年MA產能將新增20%以上，成長動能至少延續到2022年。

受惠於材料分析(MA)與故障分析(FA)等高毛利業務提升，且客戶和產品組合的調整，閎康第2季合併營收為8.1億元，年成長8.9%，營業淨利為1.79億元，單季稅前盈餘為1.78億元，年成長113.97%，創下單季歷史新高，單季每股稅前盈餘為2.91元，累計上半年合併營收為15.41億元，年成長8.46%，營業淨利為3.22億元，稅前盈餘為3.07億元，年成長78.49%，每股稅前盈餘為4.98元。

在材料分析部分，VCSEL目前除應用於手機外，也包括車用光達及5G光通訊等領域，眾多知名大廠相繼投入VCSEL產品的開發；根據國際調研機構GII的研究報告指出，全球VCSEL市場規模可望從2020年的10億美元，擴大到2025年29億美元，年複合成長率高達23.7%；閎康在VCSEL(垂直共振腔面射雷射)3D感測技術部分是台灣和大陸唯一擁有TOF-SIMS(飛行式二次離子質譜儀)的實驗室，除原有的第三代半導體部分因具備更靈敏及3D立體成份磊晶檢測，可為客戶提供優於市場的VCSEL元件檢測解決方案，有望搭上相關需求。

再者，閎康在車用電子整合性驗證服務經過五年多的耕耘，目前已成功協助數十餘家指標性客戶通過AEC-Q(AEC國際汽車電子協會)驗證，產業範圍涵蓋了主動元件(Integrated Circuits)、離散式元件(Discrete Semiconductor)、離散式光學元件(Discrete Optoelectronics Semiconductor)、多晶片模組(Multichip Module)、被動元件(Passive Components)等，使其可快速取得進入一級車電大廠供應鏈的門票，閎康是目前台灣唯一通過第三方認證機構(TUV Nord)審核通過並頒發證書，承認閎康具備車規/車用電子檢測能力實驗室可協助客戶依據國際標準AEC Q100/AEC Q101/AEC Q102/AEC Q104/AEC Q200/AEC Q006/ISO16750/EN 55015進行檢測服務。

閎康檢測設備利用率自2020年下半年接近滿載，今年持續擴張檢測服務產能以應付客戶下半年需求，各地區實驗室皆有添購設備之計劃，包括廈門實驗室新增MA設備、上海實驗室新增MA及FA設備、成立竹北第二實驗室及南科第二實驗室等。

展望下半年，閎康表示，相較於同業的財報編列原則，公司秉持保守審慎的5年折舊方式，加之閎康的產品線為全球最完整的分析實驗室，下半年，除了承接上半年的獲利成長模式外，VCSEL 3D感測技術、車用電子、AI人工智慧晶片、第三代半導體、奈米溶液、下世代半導體製程技術等訂單業務將持續爆發性成長。