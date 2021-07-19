針對缺料及電動車發展，台達電(2308)董事長海英俊表示，缺料已持續一段時間，不過最近有趨緩跡象，電動車目前佔比雖然很小，但成長很快，我們很期待電動車以後的發展；台達將於明天除息，受到棄息賣壓及台股下挫拖累，今天盤中股價下跌近5%。

台達電今天舉行股東會，IA、被動元件、5G、資料庫中心及電動車需求暢旺，台達上半年營運淡季不淡，第1季稅後盈餘65.8億元，年增2.18倍，為歷年同期新高，單季每股盈餘為2.53元，累計前6月合併營收為1512.55億元，年成長19.69%。

今天小股東在股東會提問目前缺料狀況，以及台達電在電動車與儲能佈局，海英俊表示，缺料持續一段時間，主要缺料還是跟IC有關，但最近有和緩趨勢；電動車部分，電動車是台達選定成長領域，我們也投資很多人力物力，經過許多年努力已看到成果，因為台達電營業額很大，目前電動車部門佔比較小，但電動車每年都是40%到50%成長，我們跟全世界大車廠都有長期合作關係，我們很期待電動車以後發展。

為迎接電動車蓬勃發展的新世代，台達電於2020年宣布與全球最大汽車傳動系統供應商吉凱恩汽車(GKN Automotive)進行策略合作，共同開發下一代電動車之動力驅動整合系統產品eDrive，結合台達電的馬達驅動器及GKN Automotive驅動馬達及變速器的三合一系統，可望降低系統重量、減少體積，並有效簡化組裝流程、提升品質，並進一步鞏固雙方在全球市場上領導地位。

在儲能產品部分，海英俊表示，儲能是趨勢，由於替代能源如：風能及太陽能不是穩定電源，儲能是必須的，且台灣用電大戶條款開始實施，對用電大戶有要求，用電大戶採用儲能設備可以抵減未達成使用再生能源目標，我們與台電在金門有合作儲能設備系統，目前運行很順利，希望未來能看到更多儲能設備。