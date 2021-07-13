本土疫情爆發2個多月以來，光是停課不停學就讓國中小學童的3C應用技能大精進。中臺科技大學護理系因應疫情，緊急規劃遠距教學相關策略，為增進實習指導教師相關知能，特別與學校教師發展中心共同規劃VR虛擬實境（Virtual Reality）情境教學課程，邀請醫研雲集公司來培訓實習教師，應用VR臨床護理教案來進行替代實習。

中臺科大護理系邱子易副主任表示，透過VR整合繪圖、聲音、影像、動畫及互動設備，透過電腦產生的虛擬影像與聲光效果，老師們能與虛擬場景物體互動，系統給予適當的即時反應產生更真實的感覺。希冀能讓護理系全體師生對VR在醫護實務與教育的應用有更多認知與瞭解，也期盼藉由這些科技來提高醫療技術及醫護實務之品質。

中臺科大與醫研雲集公司日前簽署合作備忘錄，將提供包含20件護理臨床教案的VR虛擬護理情境教學系統，讓學生進行VR的替代實習，同時，結合中臺科大建置20組VR設備的全國唯一一間VR未來教室，提供師生在此場域安心進行情境模擬訓練，除了讓學生做中學，模擬臨床教案亦可培養學生觀察力，培育護理學生八大核心。醫研雲集的MediSim VR beta版模擬具有案例編輯系統，可將病患初始狀況進行設計，包括外傷、生理音、檢驗、檢查，都可自行設定。

另外訓練時，也可以根據學生的處理狀況，透過真實病患狀況反映給學生，讓學生清楚理解個人不足的地方。透過回饋系統，加上師生互相討論，將各類疾病狀況、處置、照護等步驟轉化為一連串學習，達到完整培育臨床思維照護的全人護理師。醫研雲集劉康吉董事長表示，因應疫情，各醫院強調學校畢業學生無法到醫院馬上貢獻產能，原因不外乎是臨床場域學校無法模擬及複製，學校如何完整培訓學生具備臨床思維，除了老師本身經驗傳承外，VR虛擬實境的介入，將可以大幅降低學生接軌臨床工作的時間，縮短實際臨床上手的磨合時間。

另一方面，疫情生活模式巨大改變，老師要學習線上教學的技能，才能透過網課讓學生學習不中斷，就連以往只會發長輩圖的銀髮族，也拜疫情之賜學習大突破，不只發長輩圖，還會視訊上課！國立高雄大學「樂齡大學」學員打破「銀髮世代不諳網路、電腦操作」刻板印象，疫情三級警戒下停課不停學，從實體改為遠距教學照樣努力學習，上課舉手發言、互動討論通通難不倒他們，日前順利結業，不僅體現終身學習精神，也讓孫子驕傲說「我阿嬤（公）都比你強！」

高雄大學「樂齡大學」由推廣教育中心爭取教育部經費補助開辦，2017年（106學年）開辦迄今，每期均受到民眾歡迎。5月中全國疫情進入三級警戒調整為遠距教學，30位學員、年齡介於60歲至80歲長者也和大學生一樣，一起Google Meet，和老師、同學作伙線上相見歡，學法律、泡咖啡、按摩保健、玩桌遊，宅在家也能快樂學習。

高雄大學校方表示，遠距教學課程包括同步跟非同步，鼓勵長者拿起手機、平板嘗試人生第一次的線上學習，從註冊帳號、下載APP、使用代碼加入會議、開關閉鏡頭及麥克風及在LINE群組簽到等，並在正式上線前預留1周的時間，一步一步教導長者們使用操作，更安排課前的演練，讓長者們從最初的抗拒到期待下一次的線上時光。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，疫情雖未生活帶來不便，就連我自己發言也無法接受媒體面訪，居家錄製要注意燈光、網速、自拍鏡像等，後來我發現這些都是學問，還得自己梳化，過往這些都交給化妝師跟攝影搭檔即可，剛開始摸索時也有點頭大，但上手後默默覺得自己也斜槓起來，因此想鼓勵生活、工作因疫情帶來負面影響的民眾，危機即是轉機，即使現在無薪假，也可以趕快上1111人力銀行找兼職工作，說不定能挖掘自己的第二專長，展開無限可能的斜槓人生，若有空閒時間也能多上1111靜修網，透過網課自我充實，隨時為重返職場做好準備。