微笑固然是世界通用的語言，實際上外語能力才是拼搏重點，國立高雄師範大學特別增設雙語教學增能學分班，提供在職教師雙語培訓6個學分，共計5班包含國小2班、國中、高中、高中雙語實驗班各1班，每班招收約30名學員，一次提供約150名專任教師免費上課培訓，預計未來每年寒暑假都將比照辦理，從現職老師端去培育雙語師資。

招生對象為公立中小學在職專任教師，具合格教師證書，且聘期為3個月以上之代理代課教師。經過這6學分課程的培訓與通過測評者，可獲得高師大核發的雙語學分證明，並於3年內通過CEFR B2等級以上之英語能力分級測驗合格證明的教師，可取得教育部核發的雙語教學加註證書。

高師大校長吳連賞致詞表示，在全球化的趨勢之下，雙語教育勢在必行，乃國家級之政策，雙語已經成為帶動國家社會成長的引擎，透過此雙語教學增能學分班可開拓國際視野及引介創新之辦學型態。高師大將來也必定持續站在支援的角色，達成「立足南部、放眼國際」的目標。

進修學院院長姚村雄強調，此次雙語學分班課程內容涵蓋雙語教學核心內容，積極培育具雙語教學能力和國際素養觀念的教師，全面提升我國公立教師的雙語教學能力，以此真正落實推動雙語教育。

大專院校培育人才不遺餘力，海事專門的國立海洋大學除了積極與產業合作為學子接軌職場超前部屬外，教學成果更獲教育部肯定，110學年度有18件計畫獲核定通過，通過率45%，整體成長率高達8成。有多位老師屢次獲得核定，運輸科學系鍾武勳副教授更是連續4年獲得補助，顯示海大在海洋特色教學創新與研究上卓越的表現受到肯定。

此外，獲得大學社會責任(USR)類多年期計畫補助的海大共同教育中心博雅教育組曾聖文副教授，及水產養殖學系廖柏凱助理教授，設計從教室走出課堂外的學習，讓學生認識地域發展，瞭解當地文化、產業內容和特色，盤點地方場域發展問題，帶回課堂上研究討論並提出解決方案，並至地方實踐產生成效、回饋當地，讓學生透過課程體驗，履行大學以學術研究成果服務地方實務需求的大學社會責任。

海大教務長林泰源表示，海大教師申請件數逐年增加，展現對於教學創新的熱忱，學校將持續結合高等教育深耕計畫資源，提供完善之校務支持措施，如彈性薪資、教師免評鑑及教師升等辦法，鼓勵教師申請計畫，實踐教學創新與發展不遺餘力，塑造優質的校園環境。

海大曾聖文副教授帶領學生至馬祖盤點地方產業及數位行銷。（圖/海洋大學提供）

1111人力銀行發言人黃若薇表示，教育資源充分整合加上各校師長們齊心努力才能造就好人才，而學生也應該在專門學科外提前部屬打好語言基礎，正值暑假除了可上1111人力銀行兼職/打工專區找工讀機會貼補學費，也鼓勵同學多上1111進修網搜尋適宜的線上課程，自我充實！只要你夠亮眼都有機會在畢業前獲得企業的預聘。另外，疫情驟變難料，面對新的學期，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。