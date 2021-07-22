關於碳中和，我從開發銀行和我的研究的角度提一些思路和想法和大家做一個分享。

第一，我們對雙碳的戰略要有一個歷史上的一個回顧。我們從當時提出來節能減排開始那個時候我認為就是一個碳達峰、碳中和的過程。大家都知道中國2020年萬元GDP的能耗比2015年下降了25%，這本身就是一個雙碳的戰略。

中國目前人均GDP只有一萬美元，我們的世界排名是61位，因此中國還是一個發展中的國家，我們還是處於工業化的後期。因此，我們現在的這種排放量，大家說各種各樣的說法，我是按照108億噸來考慮的。那麼我認為我們2035年跨國中等收入群體達到2萬美元的時候相當於比2020年GDP增長1倍，因此我覺得我們的碳排放我覺得還要比現在還是有所增加，但是增加了多少由於我們採取了策略以後會減少，不與GDP增長同步就是進步。發展仍然是我們的第一要務。

第二，碳達峰和碳中和強調的是碳中和，如何達到？我可能有一些不太一樣的觀點。第一個觀點是，碳是個資源，是可利用的資源，我們現在要做的碳中和的目的就是使我們實現零排放。就像小平同志當年講的不管白貓黑貓只要排放低就是好貓，不要管什麼方式。我們做中國特色的「雙碳」，一定要基於我們的國情，包括我們是以煤炭為主的能源體系。這個體系能不能變化？我個人認為，在中國這種資源稟賦安全的角度上來看，目前這個結構體系還是會長期存在。

我的設想是，按照2060年碳中和的時候我們仍然要保持40%的化石能源，保持60%的可再生能源，我對2030年是否能達到整個風、光、電12億千瓦的裝機表示擔憂，這個速度可能太快了。為什麼？當我們可再生能源替代化石能源的時候，中國同樣面臨著能源的安全問題，因為風光電是靠天來發電，這個問題很難解決。

因此我的第一個觀點是希望我們能按照現有的節奏來推進低碳政策、節能、低碳出行、循環經濟和低碳轉型。

第二個，在中國現有的情況下大力發展CCUS。我今天跟一些專家還在聊這個事情，我認為中國應該大力發展CCUS，也就是說碳捕集、碳利用、儲能的裝置，這將是未來從宏觀可持續角度是最好的方式，成本最低。

第三個，家庭消費的綠色出行、綠色住家能源以及綠色食品等等。今天的主題是金融的支持，但是我對「金融的支持」的理解是，國家金融口一定要參與國家中長期規劃，也就是說金融支持除了自身以外，更主要的問題是我們在當下要支持企業的技術改造、工藝改造，千方百計地降低碳的排放量。包括我們現在對火電廠「上大壓小」的政策，即逐步關停30萬千瓦以下的火電機組，建設100萬千瓦以上的大容量、高參數、低消耗、少排放機組，不能一刀切。

此外還有電動汽車的問題，我過去做過研究，電動汽車就是很好的一個儲能工具，有人估計大致能達到2億千瓦，發展智能微電網。我們在金融口支持當中，也不要過度追求實現「雙碳」的速度，穩步推進是最好的。

（作者為大陸國家開發銀行原首席經濟學家）

（本文來源中國人民大學重陽金融研究院「人大重陽」公眾號，授權中時新聞網刊登)

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