根據MSCI調查統計，針對200位全球主權基金、退休基金、保險公司等機構經理人進行調查，發現管理資產規模超過2000億美元的大型基金經理人對於ESG評分更加重視，也發現許多經理人透過擴大採納ESG投資因子來面對全球疫情的衝擊。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，各大投資管理機構對於如何篩選品質佳的債券資產，一直是影響投資組合的考量要件。在配置投資組合時，除了評估總體經濟、企業獲利外，若能將ESG因子納入考量，也有助篩選出更重視環境保護、或者對環境更友善的企業，可望接軌綠色經濟。從MSCI調查來看，許多大型基金經理人在投資流程中納入ESG分析，重視ESG評分已成為共識，也可望成為市場浪潮的領航者。

據指出，全球最大的主權財富基金之一的挪威主權基金，將要擴大執行ESG評分審查，期能藉此淘汰不良企業，引發市場延續關注迄今、熱議不斷。凱基投信觀察，挪威主權基金過去僅針對大型企業進行ESG評估，未來所有潛在之投資標的皆將要經過審查，這項政策的調整顯示ESG評分的重要性正逐漸擴大，也將帶動ESG永續主題資產邁向更升級品質的投資空間。

日前荷蘭法庭裁定石油巨頭「皇家殼牌公司」原先的永續性政策不夠具體，要求在2030年達成減碳45%，引起市場關注。劉書銘表示，過去在缺乏具體法律力量監督時，許多產業延緩減碳計畫的效率，但這次判決成為環境永續的里程碑，顯示未來企業在降低碳排放、加強環境保護方面，宜應採取更強化的措施。

劉書銘表示，觀察近年全球綠色債券多數期間表現比全球綜合債券更佳，進一步研究新興市場方面，發現在疫情期間，新興市場綠債相對抗跌；當經濟走入復甦，新興市場綠債相對勝出，也在疫情後更顯著，建議挑選收益題材時，納入重視ESG的債券，或是挑選配置有新興市場企業綠債的組合，更可望挖掘出好收益的投資機會。