7月中國股市在政策干預之下遇到逆風跳水，滬深300指數7月大跌7.9%，MSCI中國指數更是重挫14.09%，不過，仍有部分基金逆勢上漲，根據統計，投信發行的37檔大中華基金中，7月份共有9檔基金績效維持正報酬，而同期間中國相關基金平均績效為-4.07%，若單看中國基金更僅有5檔基金替投資人賺錢，包括保德信中國中小、台中銀TAROBO機器人量化中國、新光中國成長、元大新中國、國泰中國新興戰略基金，7月績效自0.47%至11.98%不等。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，中國政府加強監管，在互聯網與教育產業受衝擊影響下，恐慌氣氛導致陸股7月表現不佳，原本7月來滬深300指數反覆測試過去四個多月所形成的底部區，在近期政府透露出對教育機構及消費科技平台監管後，正式宣告跌破年線，且自2月高點以來已下跌逾1200點，短線乖離過大不排除有反彈機會。

許智洋指出，近期陸股下方支撐位置分別在去年7月跳空缺口，以及去年第一季頸線位置，後續可觀察是否有利多政策出台，以及指標族群白酒類股是否止穩，將是短線A股止穩回升的重點。目前來看，第二季為傳統白酒淡季，營收增速普遍放緩，隨著第三季中秋及國慶等節慶的催化，高端白酒批價及銷量可望進一步提升，帶動營收表現，另外，受惠十四五計畫目標的半導體、新能源、碳中和、家電等大消費類股，中長期亦較不受影響。

值得意的是，雖然中國在今年以來不斷透過反壟斷法或是政策新規，對於包括網路、金融科技、教育等各產業進行更嚴謹的監管措施，預期中國監管重點在金融穩定、反壟斷、資訊安全，甚至在社會公平等的面向仍未見趨緩跡象，但也因為當局中央集權力道趨勢，預期海外企業回陸上市將成為既定趨勢，資金回流加上中國下半年貨幣政策可望鬆綁，皆有利於A股未來表現。