受到越南疫情升溫影響，廣越(4438)股價下探5月以來新低，公司今公布7月合併營收17.25億元，月成長21.77%，年減2.66%，累計1~7月年減1.76%，優於法人原本預期7月營收將因為產能下降導致大幅衰退。廣越表示，原本預估Q3將爆量出貨，卻受到越南疫情影響，加上塞港問題嚴峻，所幸7月業績仍有月成長2成的佳績。

廣越目前滿手訂單、主要客戶Adidas、VF、Patagonia需求強勁，帶動整體營運向上，訂單能見度已看到明年第一季，第三季為傳統羽絨衣旺季，全年毛利率可望較去年提升、明年營收及獲利將更為備受矚目。

廣越表示，越南嚴峻疫情尚未明朗，公司生產線及船期安排上之不確定因素增加，恐影響旺季動能，待越南疫情趨緩、復工後將安排加班調度出貨。

法人預估，今年廣越獲利之成長幅度將可優於業績之成長幅度，後市看好。若歐美疫苗施打比重持續加速提升，疫情逐漸解封、戶外活動逐漸恢復後，再加上新品牌訂單加入，法人看好明年2022業績可望再創新猷。