江姓、黃姓男子4人組成「愛心詐騙集團」，佯裝大學生在台北火車站地下街一帶對路過民眾強迫推銷鑰匙圈、明信片、小錢包，並藉口求贊助比賽、缺學分即將被學校1／2退學詐騙3人3萬7700元，台北地院依加重詐欺罪判江男徒刑1年3月，沒收犯罪所得7540元，至於黃男3人另行審結。

判決指出，江、黃4人原本均在台北車站附近從事強迫推銷工作而結識，自去年7月間起組成詐騙集團，由黃提供鑰匙圈、明信片、小錢包等價值極低物品，供2名同夥佯裝大學生向路過民眾強迫推銷，若對方有意購買，再以贊助比賽、缺學分即將被學校退學、因辦活動有零錢需換鈔等各種詐術索取財物，江男在場督導、收款、黃則負責分配、發放報酬及規劃業績目標。

去年7月3日傍晚，該詐團在捷運台北車站地下街藥妝店附近，向路過民眾佯稱「因辦活動，有多張百元鈔票要兌換，會在活動結束後歸還，並給予回饋金」騙走3700元。3天後，一夥人在台北地下街推銷明信片，佯稱大學生，希望可贊助去比賽，月底比賽結束即可歸還，晚上老師會打電話聯絡，騙走4000元。

去年10月10日，4人又在火車站附近服飾店，攔下民眾推銷商品，佯稱因大學學分不足即將被1／2退學，希望能資助金錢購買學分，當晚老師會聯繫，並歸還現金，詐騙3萬元。

台北地院審理時，江男認罪，法官以江男正值青年，卻不思以合法途徑獲取財物，以3人以上共同詐欺方式，分工騙取民眾金錢，行逕不當，判處江男徒刑1年3月，沒收犯罪所得7540元，可上訴。