日美峰會於4月舉行，在峰會之前兩國還舉辦了「2＋2」對話。在日美峰會落幕之後，各界出現了系列關於台海問題的討論，主要是聚焦於美日雙方在台海問題上的表態和動作。中評智庫基金會、中國評論通訊社邀請六位專家就「日美峰會與台海地區形勢」這一話題展開討論，《中國評論》月刊7月號以《日美峰會與台海地區形勢》為題，詳細刊登了與會者的發言。本文為上海東亞研究所助理所長包承柯研究員在論壇上的發言。

美國總統拜登於4月中旬在白宮接待了他上任後首位外國政府首腦日本首相菅義偉，在兩國首腦會議後發表的美日聯合聲明中，52年來首次再度提及中國的台灣問題，引起了中國政府對美日兩國政府的強烈不滿。這一聲明給亞太區域的和平與穩定帶來新的不穩定因素。執政了100天的拜登政府推出的「新印太戰略」已經顯現。以實力為基礎的平衡政策是拜登政府所推動「新印太戰略」的基礎，而這一戰略中發揮重要作用的推手則是日本，利用日本的力量挑戰中國的利益，美國站在日本背後充當戰略平衡支撐，從而實現維護美國霸權的目標。

早在冷戰時期，日本就成為西方陣營的一員，但美國並沒有放鬆對日本的警惕，對日本社會的多層次介入，管控著日本經濟和軍事能力的發展。在中國崛起的背景下，日本的作用再次受到美國政府的重視，讓日本在美國「新印太戰略」中充當關鍵作用挑戰迅速崛起的中國。日本也一直想利用美國的力量重返亞洲第一的地位，也許力有未逮的日本面對中國的迅速崛起只能空燃「昔日帝國」的夢想。

印太地區大國關係的調整已經出現，美國雖然在全球佈局中有著獨一無二的介入能力，但中國在特定區域中有著地緣戰略的優勢，美國想以傳統的霸權邏輯向中國施壓的想法不符合亞太地區已經發生變化了的現實。崛起後的中國國家利益應該被得到充分尊重，沒有任何國家可以損害中國在台灣問題上的核心利益。為了維護亞太地區的和平與穩定，中國應該推進同美國進行的戰略磋商，在中國國家利益不受損害的狀況下，尋求同美國多層次的戰略合作形成中長遠戰略共識，這是維護國際關係穩定和繁榮的重要途經。

拜登政府在中國周邊拉幫結派損害了區域和平與穩定。拜登政府上台之後並沒有向外界所預期的那樣一改前總統川普的極限打壓中國政策的基調，而是繼續延續前政府「美國優先」的認識，用更加策略性的方式聯合中國周邊國家拉幫結派，構建起對華包圍圈，加大力度全方位地同中國進行競爭。美其名曰競爭，實是以打壓、圍堵和製造麻煩等多種方式阻礙中國的崛起和發展。

拜登政府與川普政府的對華政策有著相同的認識，但是其策略和手法上有顯著不同。在拜登新政府上台後，在更為體系性架構下以實力為基礎推進所謂力量再平衡的對抗邏輯，企圖以多個不同的集團模式重建印太地區對華抗爭的新格局，以此確立美國對華戰略優勢。

儘管在二戰時美日兩國為爭當亞太區域的霸主演變成殊死的敵人，二戰後日本一直是美國在亞太地區戰略的重要合作夥伴，在冷戰期間是如此，在冷戰後亦是如此。但是美國並沒有把日本當作完全平等的國家，而是把日本當作實現美國戰略利益的小夥伴而已。在中國迅速崛起之後，美國開始積極正視日本的作用，鼓勵日本挑戰中國，特別是拜登政府上台推動「新印太平衡戰略」，日本成為實現這一戰略的核心要素。需要指出，日本同美國的戰略利益上有交集，但是美日兩國在地緣政治戰略目標卻並不完全一致。今天的日本願意積極配合美國，充當美國「新印太平衡戰略」的挑戰者還是由於長期隱藏在日本政治家心中的「私心」作祟，這一「私心」就是日本的地緣政治目標。

2010年之後，中國的經濟總量開始超越日本成為世界第二，美國對中國經濟的打壓力道越來越大。現在拜登政府在坎貝爾的策劃下，拉日本出來一起挑戰中國，製造麻煩，攪亂東亞地區的穩定局面，就是看到了日本的「私心」所在。美國同日本在東北亞地區是有著不同地緣政治目標的國家，今天的日本已經是無法與中國相比，而美國的經濟實力也正在被中國迅猛發展勢頭所追平。美日兩國抱團取暖來平衡中國的崛起，也許是未來30年印太地區所表現出來的最為重要的區域特徵。

中國是印太地區穩定發展的關鍵力量。中國迅速崛起是一件不爭的事實，中國是有14億人口的大國，這一發展必然會對印太地區和周邊國家產生影響。中國有自己的核心利益需要保護，「台灣問題」的解決也是勢在必然。實現兩岸的和平統一，是中國人長期的追求。中國的崛起，中國的統一並不是為了謀求世界霸權的台階，即使這兩項目標都實現了，中國也沒有必要也不會謀取霸權，取代美國成為世界的霸權國家。中美之間是可以就未來的全球戰略平衡和區域戰略平衡進行戰略性的協商和溝通，在中國的核心利益不受損害的條件下，應該可以同美國實現戰略妥協，尋求區域乃至世界的穩定。

中國的發展不會停止，這是很多研究中國經濟的學者的共識。中國經濟的發展是堅持了40多年的改革開放戰略所取得的巨大成果。在改革開放的政策下，中國經濟從低水平的原生態農業經濟逐漸在世界經濟的合作中，獲得了較快的增長，現在個別的城市或者個別的群體正在接近世界經濟較高的水平，但是社會的大多數群體都遠遠落後於發達國家可支配收入的平均水平。如果未來中國經濟以2020年美國個人收入的水平看齊，達到這一目標可能是30年以後的事情了，因此中國民眾的平均生活水平同美國至少還有30年的差距或者更長。2020年末中國政府宣佈初步擺脫貧困實現小康生活，但是從國家整體經濟的發展狀態看，追趕型經濟發展模式還是中國經濟發展的最主要特徵。也就是國外有的，通過拿來主義的過程，變換為中國經濟發展的動力。由於中國經濟同西方發達國家存在著不小的代差，很多領域還呈現出不少的階梯差，中國經濟發展的空間還是很大，現在拿來主義思維還在，還將繼續是主導中國經濟的快速發展的主要思維。

美國如果因為擔心中國經濟繼續發展而焦慮不安只是自尋煩惱。美國無法阻止也不可能改變中國經濟的發展，如果因為中國超越美國而焦慮不堪可能是最終無解。中美完全可以就未來世界發展進行深層次戰略型會談，中國在自己核心利益被充分尊重的狀態下，應該也會尊重美國的利益。50年前基辛格博士秘密訪問北京，同周恩來總理進行了近20小時的深入會談，構建起中美兩國50年之久的和平交往。隨著中國的崛起，世界格局正在出現新的變化，美國作為世界上的霸權國家，過度習慣於現有的世界政治格局。如果美國領導人能夠更加深入瞭解世界的變化，尋找中美兩國可以進行戰略商談的機會，在經濟發展和戰略目標上形成彼此能夠接受的戰略妥協，形成長期的戰略合作，則有利於推進世界的和平與穩定，也是處理中美關係的最為理想型的方案。

可悲的是，拜登新總統上台之後並沒有深入探討川普政府時期所推行的極限施壓政策是否合理，沒有經過深入的反省和必要的沉澱，而是在川普政府短視性操作的基礎上，急不可耐地以系統的手法和全方位的手段為短視性操作找到立竿見影的效果。這樣的操作只能使得這個世界更加分裂，只能使得這個世界更加對抗。坎貝爾的論文所提出的觀點果真完全付諸實施，其結果是引導全球進入19世紀初期歐洲形成的那種混亂的戰爭狀態，把世界引向災難，沒有絲毫積極性可言。

日本一直是中國的近鄰，這一地緣政治的基本態勢不會改變。120多年前中國社會正處在激烈的轉型時期，經濟落後，社會效率低下。相比日本，龐大中國社會的轉型顯得更加緩慢而滯後。明治維新之後，日本以較快的步伐用西學改變了日本。由於在甲午戰爭和日俄戰爭的成功，使得勝利衝昏了日本為政者的頭腦，以為日本可以為所欲為了。1945年日本戰敗，受到了制裁。這一被制裁的感受並不好受，但也是衝昏頭腦的代價。如果日本的為政者無法從歷史發展的進程中吸取有意義的教訓，未來的日本也許會付出更大的代價。中日兩國是近鄰，地緣政治的格局是讓中日兩國要和平相處。依據120多年前的史實尋求歷史重演的想法，只是一廂情願的單相思而已。開拓未來型的中日兩國合作關係，構建中日韓三國經濟合作才是符合21世紀新時代的需求。

「台灣問題」一直是中國發展過程中不可迴避的核心利益問題。這一問題可以放緩進程解決，但是不能不解決，也不能無限期放置下去。隨著拜登政府上台，也在於拜登總統的幕僚坎貝爾的強勢作為，「台灣問題」越來越成為各方所關注的焦點。美日2＋2會議、美日首腦會議、七國外長會議等一系列的會議都把「台灣問題」當作制衡中國的手段來津津樂道。但是這一切都沒有改變「台灣問題」居於印太地區爆炸性衝突核心地位的狀態。我認為中國不會在台灣回歸或統一的問題上有所讓步和妥協，但是可以在台灣回歸的方式和台灣社會回歸後生存形態上進行積極的探討，包括台灣回歸後，中美之間在全球戰略層面上的合作與妥協。

美國和西方發達國家是有機會從人類命運共同體的高度去尋找世界和諧相處融合之道的深層次架構的，這是一項非常具有挑戰性的戰略思考。但是，在今天的世界裡，美國只以自己一國霸權地位為至上的目標，使得人類不得不徘徊在國家間衝突的政治利益邏輯中。（作者為上海東亞研究所助理所長）

本文授權中時新聞網刊登，原刊於中評社刊發、中評智庫主辦的《中國評論》月刊）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※