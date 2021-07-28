大陸澎湃新聞報導，中國國務委員兼外長王毅27日在天津同蒙古國外長巴特策策格會談後共同會見記者。王毅強調，新形勢下，中方願同蒙方再接再厲，積極開拓進取，不斷賦予中蒙全面戰略夥伴關係新內涵、新動能，更好造福兩國人民，助力地區繁榮發展。

雙方就新形勢下推進中蒙關係發展、繼續攜手抗疫、深化各領域交流合作達成加強防治荒漠化、沙塵暴環保合作等八點共識。

雙方一致認為，中蒙作為山水相連、休戚與共的友好近鄰，擁有越來越多的共同利益和相近關切。雙方要著眼長遠和大局，堅持從兩國人民根本利益與福祉出發，推動兩國關係沿著發展的快車道不斷前行。

雙方確定將堅持相互尊重彼此獨立、主權、領土完整，尊重各自選擇的發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切，不斷增進政治互信。

雙方重視高層交往對兩國關係的重要引領作用，同意加強兩國領導人之間的互動交流。中方邀請蒙古國領導人以線上方式出席2021年太原能源低碳發展論壇，歡迎奧雲額爾登總理、贊登沙特爾議長適時訪華。

雙方高度評價兩國抗疫合作，決定共同發表《中蒙進一步加強抗疫合作的聯合聲明》，攜手構建衛生健康共同體。雙方強調溯源是一項科學工作，不應政治化，呼籲推進全球溯源研究。

雙方同意，不斷拓展中蒙兩國共同利益，推動雙邊務實合作提質升級。加快共建一帶一路倡議和蒙古國「草原之路」倡議對接，優先推進一批標誌性專案，爭取早日實現雙邊貿易額100億美元目標。

雙方確定，積極落實兩國元首就加強防治荒漠化、沙塵暴等環保合作達成的重要原則共識。讚賞兩國主管部門已經和即將就防沙治沙、邊境地區森林草原防火聯防等簽署檔，擴大合作。

雙方同意，努力克服疫情影響，保持兩國人文交往的良好勢頭，不斷夯實中蒙世代友好的民意基礎，讓永做好鄰居、好朋友、好夥伴的理念成為兩國社會主流共識。

雙方確定，將進一步加強在聯合國等多邊框架下的合作，共同反對單邊主義、支持多邊主義，反對分裂對抗、支援合作共贏，推動構建人類命運共同體。