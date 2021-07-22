勞動部「產業新尖兵試辦計畫」與經濟部、內政部、教育部聯手，開設未來產業需求的數位資訊、綠能科技等5大領域課程。（勞動部高屏澎東分署提供／林宏聰高雄傳真）

勞動部「產業新尖兵試辦計畫」與經濟部、內政部、教育部聯手，開設未來產業需求的數位資訊、綠能科技等5大領域課程。（勞動部高屏澎東分署提供／林宏聰高雄傳真）

新冠疫情衝擊下，各行各業皆受影響，畢業學子求職路比以往更艱難，勞動部為此推動各項相關政策，其中「產業新尖兵試辦計畫」與經濟部、內政部、教育部聯手，開設未來產業需求的數位資訊、綠能科技等5大領域課程，勞動部高屏澎東分署持續招生中，15至29歲本國籍失業青年均可報名免費參訓，訓練費用最高補助10萬元。

「產業新尖兵試辦計畫」由工業技術研究院、金屬工業研究發展中心、台灣建築中心及各大專校院等開設未來產業需求各領域課程，協助對新產業有興趣的青年透過訓練，成為炙手可熱的專業人才。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，疫情影響國內部分產業，卻也加速產業創新腳步，包括數位健康、AI、數位轉型等新科技應用發酵，讓資訊科技相關人才需求大增，勞動部推動「產業新尖兵試辦計畫」，高屏澎東轄區去年至今已培育約千名青年。

其中，23歲的何榮廷去年畢業後雖找到工作，但自覺該領域未來發展有限，獲知政府推動「產業新尖兵試辦計畫」，便下定決心跳脫舒適圈，辭去工作參加高屏澎東分署委外辦理的「智慧科技應用程式開發實務人才培訓班」，從中習得程式開發與專案管理等技能，並考取到專案管理師等相關證照，結訓後，他應徵至知名設計公司擔任網站設計工程師，對未來發展更具信心。

高屏澎東分署補充表示，參加「產業新尖兵試辦計畫」或勞動部自辦、委託或補助的失業者職前訓練課程，一般課程每月可領3000元、訓期最高領取3.6萬元；若參加政策性課程，每月可領8000元、訓期最高可領9.6萬元學習獎勵金。

此外，「國際銲接技師培訓專班第一梯」、「數位經濟新媒體跨境行銷人才養成班」、「無人機專業飛手操作訓練班」、「雲世代資通安全管理與技術人才培育班」、「離岸風電海事工程就業輔導班」等課程，目前高屏澎東分署皆在招生中，15至29歲本國籍失業青年均可報名參加，詳情可上台灣就業通官網的青年職訓資源網，點選「產業新尖兵」查詢。