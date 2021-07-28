環保署28日進行環評大會，審議新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫等案，為了提供台積電2奈米廠進駐，環評大會加速審查。由於開發單位竹科管理局承諾最終100％使用再生能源，經濟部也力挺，最終經過討論後，園區擴建計畫通過環評審查。

由於寶山用地一期擴建計畫主要是供製程研發與先期量產，為維持我國半導體產業領先地位，因應近年3奈米及2奈米製程突破，現有廠房無法容納新一代機台，園區已無適當用地，本計畫為提供量產廠房產業用地重要開發，希望讓我國產業維持優勢。

因進駐廠商承諾2030要達到100％使用再生水、2050年100％使用再生能源。經濟部次長林全能出席環評大會時發言指出，經濟部會全力支持再生能源與再生水的提供，這幾年太陽光電的設置量都是以GW為單位在成長，未來再生能源供應充足，再生水也會與科技部合作，讓所有能源與水資源作最大化利用。