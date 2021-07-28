東南亞的新創和風險投資公司正在為印尼的氧氣 (OxyID)計劃籌集 1000 萬美元，為該國提供 10000 台製氧機，該國目前正從第二波 Covid-19 疫情中掙扎。 風險投資公司 East Ventures、紅杉資本印度、Intudo Ventures、Go-Ventures、Golden Gate Ventures、AC Ventures、Jungle Ventures、Asia Partners、Monk’s Hill Ventures 和 Openspace Ventures 已加入該計劃。支持這一計畫的新創包括 Kitabisa、Pluang、Mapan、BukuWarung、Halodoc、TokoCrypto、Payfazz、Advotics、eFishery、Waresix、Kaya.id、Bonza、Flip 和 Bibit。 此前，East Ventures 組織了一項名為印尼 Pasti Bisa (IDPB) 保障氧氣的類似計劃，承諾向印尼提供 1000 台製氧機。由於 IDPB 現有的技術合作夥伴正在參與新計劃，OxyID 將能夠使用 IPDB 現有的捐贈追蹤系統。 援引該國衛生部的數據，OxyID 倡議表示印尼目前每天只能滿足 1578 噸氧氣，遠低於所需的 2333 噸。與 Covid-19 相關的新病例和死亡人數激增給關鍵醫療資源的承受能力帶來了巨大壓力。 GoPay 前首席執行官兼印尼氧氣團隊成員 Aldi Haryopratomo 表示，該計劃始於WargaBantuWarga（「人們幫助人們」）計劃的志願者收到來自正在為親人尋找氧氣的陷入困境的護理人員的訊息。 「不約而同地，新創公司、風險投資公司、公眾人物和個人誌願者為了一個事業團結在一起。自從我們在五天前開始工作以來，我們籌集的資金足以確保訂購 1000 台製氧機，準備部署到有需要的醫院，」他說。 除了籌集資金，OxyID還組建了一個志願者團隊，為集中器運營商開通了一條熱線，並幫助他們進行採購、交付和驗證。該倡議還與印尼的海事和投資協調部和衛生部進行了溝通，以確保制氧機能夠以快速和有針對性的方式提供救濟。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：TechinAsia 延伸閱讀：COVID-19快篩不用戳鼻子！印尼生物科技新創發明唾液檢測試劑

原文來自 TBE 科技東西