新產能陸續開出，宏捷科(8086)7月合併營收達4.12億元，月增4.06%，創下單月歷史新高，由於客戶訂單強勁，且新產能持續開出，宏捷科訂單能見度已達明年第1季，營運展望樂觀。

WiFi 6、4G、5G PA及第2季開始放量的cat 1 4G PA訂單暢旺，且因疫情延遲裝機的新產能終於在7月順利開出，推升宏捷科7月合併營收達4.12億元，月增4.06%，年增46.96%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為26.27億元，年成長35.84%。

就終端產業來看，受第2波COVID-19疫情嚴重影響的印度手機市場因近來疫情趨緩買氣大爆發，出貨量已經恢復疫情前60%到80%水準，宏捷科ODM客戶在第2季已開始積極投片，預估將帶動第3季出貨量成長；再者，今年全球智慧型手機銷售量預估12.5至14.5億支，其中又以5G手機成長力道最為強勁，預估銷售量超過6億支，較去年呈現倍數成長，宏捷科5G PA除大陸中低階5G手機廠拉高滲透率外，下半年亦可望受惠於美系客戶新機推出而接到更多委外訂單。

在WiFi部分，隨著高階消費性能需求崛起、WiFi Router已快速升級至WiFi-6，目前WiFi客戶WiFi-6出貨比重已達WiFi的50%；故WiFi前端模組仍是宏捷科主要產品，雖然客戶在第3季因主晶片缺料而需求趨緩，預估第4季將再恢復成長態勢。

IoT物聯網方面，客戶端持續搶攻市佔，Cat.1 PA需求穩定成長，高階物聯網應用的5G LTE Cat.4 PA也一併供貨。今年是物聯網的元年，已經有近7000萬套的規模，明年隨著5G覆蓋率拉高之後、IoT cat 1 PA將會有2倍至3倍數量的高速成長、這是繼手機之後、另一個對砷化鎵功率放大器(PA)爆炸性成長的應用，而物聯網使用的PA對品質和價格的敏感度較高，宏捷科掌握著極大的優勢將因此而受惠。

在最近崛起低軌衛星部分，低軌道衛星其通訊範圍可望自8月起覆蓋全球，宏捷科長期努力的低軌LNA PA已獲得客戶認證、預計第4季可以開始小量出貨。

宏捷科表示，目前仍積極裝置新機台，下半年將逐月皆有新產能開出；以客戶的預估來看，即使產能逐季增加，仍無法緩解客戶拉貨的力道；除原有訂單外，近期又有數家客戶積極的提高投片量，從手上訂單來看，樂觀看好到明年第1季。