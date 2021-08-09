敦泰(3545)7月營收創單月歷史新高，下半年在漲價效應帶動下，將有助營收及毛利率再提升，惟敦泰今股價利多不漲，開低走低，盤中跌幅逾3%，跌破5日均線。

敦泰7月份合併營業收入20.19億元，受惠於進入傳統旺季以及平均單價持續往正面發展的幫助下，月增加5.54%，且比去年同期增加66.38%，一舉創下單月營收歷史新高紀錄。

就敦泰7月份各產品線來看，IDC、觸控IC產品出貨持續維持高檔，驅動IC、指紋辨識產品則是較6月增加。敦泰累計今年前7月營收為121.41億元，較去年同期大增76.2%，敦泰也預期，第3季整體營運增長可期。

敦泰看好第3季手機IDC需求仍強，但新產能開出時間緩慢，預期下半年出貨量成長有限，但為反映生產成本上升，手機IDC報價將續漲，將有助營收及毛利率再提升。

由於敦泰預期晶圓代工和後段生產成本將在第3季有較明顯上漲，相關產品售價有持續上漲空間，但終端接受的價格不會像之前那麼大，未來漲價幅度不會像過去這麼高。

敦泰也持續布局非手機領域，包含平板、NB、車用的產品都已經或即將進入量產。AMOLED面板方面，持續布局小尺寸觸控方案，從硬式面板擴及至柔性面板，逐步增加在韓系、中系面板廠市占率，另外，也正積極開發AMOLED DDI，將出貨於穿戴式應用，規劃送樣多個手機客戶。