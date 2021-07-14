測試廠欣銓(3264)受惠訂單需求暢旺，2021年6月及第二季合併營收同創新高，投顧法人看好毛利率可望回升至36～37％旺季水準，且下半年旺季營運可望優於上半年，帶動今年營收及獲利同步雙位數成長、改寫歷史新高，維持「買進」評等不變。

欣銓股價5月中下探35.05元的半年低點後震盪回升，昨（13）日在買盤敲進下爆量飆升8.2％，今（14）日續帶量直攻漲停價57.3元、再創上櫃新高價。隨後雖因調節賣壓出籠而打開漲停，早盤仍維持逾5％漲勢，領漲封測族群。三大法人本周迄今買超達8548張。

欣銓6月自結合併營收9.86億元，月增4.33％、年增達24.84％，帶動第二季合併營收達28.73億元，季增9.45％、年增達26.34％，雙雙改寫歷史新高。累計上半年合併營收54.96億元、年增達26.23％，續創同期新高。

欣銓受惠訂單需求強勁，今年以來營運動能暢旺，首季稅後淨利創4.84億元次高，每股盈餘（EPS）1.03元亦創第3高。公司看好今年半導體市況，預期5G及射頻（RF）需求持續成長、通訊需求同步看旺，並希望車用需求能強勁復甦。

欣銓因應市場需求積極擴產，其中可因應未來3～5年的市場與業務發展需求的鼎興廠二期已小量生產，預期下半年起對營運貢獻將逐步增加，挹注今明2年成長動能。日前亦買下富采旗下晶電閒置的竹科龍潭廠區土地廠房，作為後續擴充發展用。

投顧法人表示，欣銓鼎興廠二期主要鎖定車用AI、電源管理晶片需求，目前稼動率持續拉升。欣銓目前車用相關IC營收貢獻逾2成，為國內車用比重相對較高公司，但上半年受限晶片供應吃緊，貢獻尚未明顯拉升，預期下半年隨著供給有所紓緩，貢獻比重可望提升。

投顧法人認為，欣銓上半年營運暢旺、第二季營收改寫新高，看好毛利率可望回升至去年下半年旺季的36～37％水準，下半年旺季營運動能續強，可望優於上半年，預估今年營收成長達15％、毛利率回升至近11年高點，帶動獲利成長逾35％、每股盈餘上看5元新高。